Amadeus, la “tragedia” a pochi giorni dal super programma: la dura malattia ha colpito proprio lui | Ecco le sue condizioni

La notizia dell’ultima ha sconvolto i piani del conduttore emiliano. Un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava.

Problemi in vista per il presentatore di Soliti Ignoti. In questi giorni è impegnato con la preparazione della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, il festival musicale più celebre della televisione italiana. Per il quarto anno consecutivo ritroviamo l’amatissimo Amadeus alla conduzione, che ha firmato un contratto biennale come direttore artistico e conduttore, cosa mai successa nella storia di Sanremo.

Il prossimo anno infatti raggiungerà il numero di conduzioni di Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Questa edizione è divisa in cinque serate, che vedranno Amadeus affiancato da un altro grande artista del panorama musicale italiano, Gianni Morandi. L’eccezione sarà la prima serata, che andrà in onda il 7 febbraio e vedrà al fianco del presentatore Chiara Ferragni.

La malattia

All’inizo della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo mancano circa due mesi, nel frattempo però Amadeus non è rimasto con le mani in mano. Infatti in questo periodo è alle prese anche con i Soliti Ignoti, il celebre show targato Rai Uno.

Trasmesso per la prima volta nel 2007, il presentatore originario di Ravenna ne ha preso le redini nel 2017, succedendo a Fabrizio Frizzi. In questi giorni però si sta preparando anche un alto evento, quello di Capodanno, che quest’anno verrà trasmesso in diretta da Perugia. Sono ormai sei anni che Amadeus ci tiene compagnia durante una della serate più belle e memorabili dell’anno.

La trasmissione comincerà come sempre alle ore 21 subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Stavolta però sembra ci sia stato un piccolo inconveniente che ha sconvolto i piani del conduttore e dei produttori Rai. Infatti, Nino Frassica che doveva fare da spalla, non ci sarà. Lo ha fatto sapere solo 48 prima della diretta.

Un bel colpo di scena per l’intera serata, visto che il comico negli anni passati ci ha fatto sorridere e ci ha intrattenuto con il suo carisma e il suo carattere giocoso. La sua assenza è dovuta al Covid, al quale è risultato positivo alcune ore fa. Ma nulla è perduto. Infatti saranno altri due comici a sostituire l’attore di Don Matteo.

Stiamo parlando della coppia Composta da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Come dimenticarsi delle loro esilaranti interpretazioni al Tale e Quale show, celebre trasmissione condotta per il decimo anno di fila da Carlo Conti. Sarà quindi una serata all’insegna del divertimento e della comicità. Come perdersela!