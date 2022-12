Paolo Conticini, stanco di nascondersi l’ha confessato: “io amo lui e lui ama me”

Il bell’attore, sempre molto attento alla sua privacy, ha confessato finalmente l’amore proprio per lui. Una foto che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta

Paolo Conticini è un bellissimo attore 53enne che vediamo spesso protagonista di commedie, ma la sua carriera comprende diverse pellicole anche di altro genere, esperienze teatrali e serie tv come Provaci ancora prof!, Un medico in famiglia, Anna e i Cinque 2 e tante altre.

Ma il suo nome è legato a doppio filo al grande Christian De Sica, con il quale ha dato il via alla sua carriera, fatta anche di conduzioni come in diverse edizioni de Lo Zecchino d’Oro. Recentemente è impegnato nello show Una scatola al giorno.

La carriera

Attore e presentatore ma, come ha ammesso a SuperGuidaTv: “Non ho mai deciso di iniziare una carriera e finirne un’altra. Ho fatto il conduttore quando mi è stato proposto. Ho condotto i David di Donatello, Lo Zecchino D’Oro e una prima serata su Raiuno. Chissà poi se in futuro ci sarà spazio per altri progetti. Condurre è qualcosa che mi piace fare, mi diverte”.

Nella vita privata è molto riservato, tanto che si sono rincorse diverse chiacchiere sul suo conto. Ma l’attore è sposato da circa 9 anni con Giada Parra, dopo un fidanzamento di 18 anni. Eppure nel suo cuore c’è qualcun altro, lo ha ammesso lui stesso.

Paolo Conticini: l’amore vero

Paolo Conticini è stato immortalato in una foto mentre bacia qualcun altro di cui ha detto: “Io amo lui e lui ama me”. Di chi si tratta? Del suo cagnolino Iago, un tenerissimo chihuahua che purtroppo è scomparso da qualche mese e di cui sente la mancanza in maniera straziante, come sempre accade quando vengono a mancare i nostri pelosetti.

In un’intervista a La Stampa l’attore aveva confessato: “Iago è uno di noi, un familiare, un amore vero, puro, perché solo un cane sa dare un amore così incondizionato. Non ti chiede mai niente indietro, desidera solo stare con te. Ti riempie la vita e ripaga di tante cose. Poi ci fa ridere. Ogni tanto ci fissa e gli rimane scoperto il canino, sembra che ci prenda in giro. E, ripeto, ormai è lui il padrone di casa”.

Una presenza costante, che lo seguiva ovunque, persino a teatro. E proprio per questo la sua mancanza si avverte ancora di più. Iago se n’è andato il 21 settembre, salutato da Paolo Conticini sul suo profilo con le commoventi parole: “Fai buon viaggio amore mio… l’amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile. Ciao Iago, ciao piccolo”. Corri felice Iago sul Ponte dell’Arcobaleno.