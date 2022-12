Michelle Hunziker, la malattia che nessuno conosceva: se prova a farlo rischia la vita | Non c’è una cura

Nonostante sia giovane e in forma, anche Michelle Hunziker ha dovuto affrontare dei problemi di salute, alcuni dei quali le hanno cambiato completamente le abitudini di vita. Infatti, la showgirl svizzera ha una patologia per la quale non esiste cura…

Michelle Hunziker è diventata una vera e propria icona della televisione italiana. Infatti, nel giro di poco tempo è riuscita a ritagliarsi uno spazio come showgirl nelle reti italiane. All’inizio della sua carriera era sempre al centro del gossip, per la sua relazione con l’amatissimo Eros Ramazzotti. Oggi, è tornata nel l’occhio del ciclone dopo l’annuncio della separazione con Tomaso Trussardi.

La showgirl ha continuato a lavorare saldamente, cimentandosi anche nella recitazione. Era molto amata per esempio all’interno della sitcome Love Bugs. Per un periodo ha anche affiancato Claudio Bisio alla conduzione di Zelig. È arrivata anche alla conduzione di Sanremo, nel 2018. Inoltre, ha anche guadagnato un ampio spazio sui social network, diventando una vera e propria influencer. Sono numerose le collaborazioni con brand e maison di moda fatte dalla donna.

Ora sta anche per diventare nonna, a soli 45 anni. Infatti, sua figlia Aurora, avuta con Eros Ramazzotti, è incinta del suo primo bambino. Non tutti sanno però che la showgirl ha una malattia per la quale non esiste alcuna cura.

Michelle Hunziker e la malattia senza cura: ecco cos’è successo alla show girl

Nonostante Michelle Hunziker sia una donna sportiva e molto attenta all’alimentazione, i problemi di salute non sono mancati neanche a lei. Infatti, ad esempio, la conduttrice svizzera ha vissuto dei momenti molto drammatici durante il periodo della pandemia. Ha raccontato a Silvia Toffanin di aver avuto il Covid.

Infatti, a Verissimo ha detto: “Ho passato un periodo piuttosto difficile. Nessuno lo sa, ma ho avuto il Covid. Ho deciso di viverlo nella mia intimità senza pubblicizzare la cosa, ma non è stato semplice. Non sono stata bene”. Questo ha stupito tutti quanti che non erano per niente a conoscenza di quanto fosse accaduto all’ex di Tomaso Trussardi.

Oltre al Covid, è un’altra però la patologia di Michelle Hunziker che nessuno conosce e che le ha cambiato le abitudini di vita. Purtroppo non esiste una cura perché è un’allergia molto grave che la mette persino a rischio di morte. La donna ha infatti scoperto di essere allergica ai gamberi, cosa che le ha cambiato per sempre le abitudini alimentari. Sembra che la showgirl ne andasse davvero pazza.