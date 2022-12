Elodie, dopo anni non ce la fa più e confessa su Maria De Filippi: “lei è una…”

La bellissima cantante conosce molto bene Maria De Filippi e si è lasciata andare ad una confessione su di lei. Cosa penserà la moglie di Costanzo delle sue parole?

Elodie è ormai un’affermata cantante, dopo una lunga gavetta che l’ha vista passare dallo studio di Amici di Maria De Filippi al quale approda dopo aver ricevuto un bel no a X Factor. La sua carriera è ormai lanciata, Sanremo, singoli che tutti canticchiano, persino una puntata de Le Iene.

Nella vita privata ha avuto una lunga storia con il collega Marracash, ormai conclusa, e da quest’estate il suo nome viene accostato al pilota di moto Andrea Iannone. Una storia che ha confermato a Domenica In dove ha raccontato: “Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal dal punto di vista sentimentale. Mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo. Di un uomo mi affascina la genuinità e Andre è così”.

La vita difficile

Oggi amatissima cantante, Elodie ha rivelato di non aver avuto una vita facilissima. Ospite a Da noi a ruota libera, di Francesca Fialdini, ha detto: “Lo sanno tutti, ho avuto un’infanzia complessa: sono cresciuta in un quartiere popolare di Roma. Ho scoperto presto com’è l’essere umano, quindi fallibile, contorto. Per una bambina non è facile comprenderlo. Ma ora posso dirlo: a 30 anni vivo e gioco con lo stesso entusiasmo di una bambina. Mi sto riprendendo la mia infanzia”.

Dalla Capitale si è spostata nel Salento e per mantenersi ha fatto la cubista, un periodo molto particolare: “All’inizio non è stato facile: è stata dura, ho lottato con me stessa e con gli altri. Vedevo la gente che mi guardava come se fossi una facile. Non vedevo alcuna approvazione nel loro sguardo, ma mi è servito tantissimo a non farmi toccare da ciò che pensava la gente. Mi divertivo, lavoravo, non facevo nulla di male”.

Elodie su Maria De Filippi

Ha fatto tanta strada Elodie, ma non dimentica certo i suoi esordi, a chi deve il successo che ha raggiunto, a chi ha creduto in lei, ovvero Maria De Filippi.

Quando nemmeno voleva cantare più, come ammette: “Dopo X Factor non ho cantato per diverso tempo, almeno per quattro anni. Non cantavo neppure sotto la doccia” grazie alla De Filippi ha ricominciato a credere in se stessa.

E di lei ha detto: “Maria è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi. Lei è come una madre, una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me”.