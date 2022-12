Antonella Clerici, la tragedia nelle ultime ore: se n’è andata così | Lacrime a non finire

Antonella Clerici e la tragedia che ha sconvolto la vita della conduttrice, lacrime che hanno lasciato senza parole i fan

Una delle conduttrici che nonostante la loro bravura infinita, hanno dovuto affrontare un dramma che ha provocato lacrime a non finire è proprio lei, Antonella Clerici. In molti la definiscono la Regina del Mezzogiorno per via dei suoi programmi legati ai temi culinari come il famoso format La prova del cuoco e il successivo E’ sempre Mezzogiorno che ottiene una buonissima percentuale di share.

La donna, infatti, ha cominciato come annunciatrice televisiva nel programma Dribbling accanto a Gianfranco De Laurentis, per poi proseguire in altri show di successo come i varietà Semaforo Giallo e Circo Bianco e, nel 2000, il famoso programma culinario La prova del cuoco. La Clerici lo ha condotto fino al 2013, periodo della nscita di sua figlia Maelle, e lo ha passato nelle mani di Elisa Isoardi che non è riuscita ad ottenere lo stesso successo della donna,

Oggi, invece, è al timone del grande successo culinario de E’ sempre Mezzogiorno, programma dove la donna riesce ad intrattenere il suo pubblico con ricette, momenti gioiosi, giochi e attimi di riflessioni circa determinati temi. La Clerici è stata conduttrice anche del noto programma musicale The Voice Senior, oltre i programmi di successo che tutti conoscono.

Qualche tempo fa, la Clerici rispose alle domande del giornalista de Il Messaggero che le chiese che ascolti si aspettava per Tge Voice Senior e se avesse voluto condurre The Voice of Italy. La risposta fu abbastanza esaustiva: “Spero di fare un buon programma. Posizionarmi tra i risultati di The Voice of Italy (1 milione e 700.000, ndr) e quelli di Tale e Quale Show (4 milioni, ndr) sarebbe importante”- aggiungendo-” Non lo farei, non mi appartiene musicalmente. Direi di sì a The Voice Kids, con i bambini. O rifarei Ti lascio una canzone”.

Il lutto affrontato da Antonella Clerici

La conduttrice de E’ sempre Mezzogiorno ha dovuto affrontare un dramma davvero sconvolgente che le ha causato moltissima tristezza: si tratta della scomparsa di Claudia Arvati, nota al grande pubblico per la sua esperienza nel programma sopra citato The Voice Senior, edizione 2021/2022. La cantante arrivò in finale con il team di Gigi D’Alessio, anche se in quella occasione si aggiudicò la vittoria Annibale Giannarelli.

Appena saputa la triste notizia, Antonella Clerici ha scritto un messaggio su Instagram che ha commosso il web: “Ciao Claudia: ora insegna agli angeli a cantare”.

Alla conduttrice si sono aggiunti altri personaggi come Claudio Baglioni, Giorgia e Gigi D’Alessio.