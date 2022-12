Claudio Baglioni, la tragedia all’improvviso: “La tua voce bellissima canterà sempre con noi” | Mondo della musica in lutto

Claudio Baglioni e la tragedia improvvisa che ha colpito il cuore dei fan e del cantante: ecco cosa è accaduto

La sua musica ha fatto sognare migliaia di fan divenendo la colonna sonora di molte giovani coppie innamorate: parliamo di lui, Claudio Baglioni. Nel corso della sua carriera ha dato vita a brani meravigliosi e senza tempo come Amore Bello, Mille giorni di te e di me, E tu, Avrai e Questo piccolo grande amore, colonna sonora anche di un famoso film che ha avuto come protagonista Raoul Bova. Un successo irripetibile che qualche volta, però, comporta anche tanti dolori, come è successo di recente.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma Claudio Baglioni è originario di Roma ed è cresciuto nel quartiere Centocelle che ha tenuto sempre a valorizzare al meglio sia in passato che attualmente. Il successo dell’uomo si è venuto a creare in maniera lenta ma precisa, quando il giovane Claudio ha partecipato al noto concorso canoro nella piazza San Felice da Cantalice con il brano I tuoi anni più belli di Iva Zanicchi e Gene Pitney. Comincia a coltivare la sua passione da autodidatta intonando i brani di Fabrizio De Andrè.

Tutto cambia nel 1968, quando fa la conoscenza di Antonio Coggio che lo catapulterà nel mondo della musica. In una intervista, proprio Coggio rivelò: “Me lo presentò un collaboratore di Teddy Reno, che l’aveva notato al loro Festival degli sconosciuti; Claudio cantò Georgia on My Mind di Ray Charles, al pianoforte. Come cantante prometteva molto, aveva modulazioni particolari”.

In passato, Claudio Baglioni dovette affrontare anche un grave incidente che gli sfigurò il viso, in quanto riportò delle ferite molto gravi sul suo fisico, e un taglio di otto centimetri sulla lingua trapassandola quasi del tutto che avrebbe messo in pericolo la sua vita. Oggi è riuscito a superare questo avvenimento drammatico ma ne ha affrontato un altro circa la perdita di una persona a cui teneva molto.

Il lutto affrontato da Claudio Baglioni

Una delle artiste conosciuta per essere la corista dei Big è scomparsa martedì lasciando un vuoto nei cuori di chi la conosceva e del grande artista Claudio Baglioni: parliamo di lei, Claudia Arvati. La donna, inoltre, ha partecipato come concorrente anche alla trasmissione The Voice Senior nel team di Gigi D’Alessio.

A comunicare la scomparsa di Claudia è stato proprio il cantante Baglioni che, attraverso un messaggio su Twitter e Facebook ha scritto: “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi. Claudio”.

La cantante è stata la corista di molti altri personaggi che l’hanno ricordata per la sua professionalità e il suo talento: tra questi Antonella Clerici, Giorgia e Gigi D’Alessio.