C’è posta per te, chi paga i regali donati in trasmissione: Mara Venier ha spifferato l’arcano

C’è posta per te: vi siete mai chiesti chi finanzia i doni che molto spesso si ricevono in alcune storie? Mara Venier ha svelato tutto

Uno dei programmi che continua ad essere un punto di riferimento per la televisione italiana è proprio quello proposto negli anni 2000 dalla Regina della televisione italiana, Maria De Filippi: stiamo parlando di C’ posta per te. Il format, ancora oggi, conquista l’attenzione di milioni di telespettatori che, dal 7 Gennaio saranno attaccati alla tv per scoprire le nuove storie che arrivano al cuore. Alcune volte, però, alcuni dei protagonisti di queste storie ricevono dei doni e in molti si sono sempre chiesti chi fosse a finanziarli. E’ stato svelato questo mistero che vi racconteremo in questo articolo.

Non tutti lo sanno ma il programma di Maria De Filippi è il people show più longevo della storia della televisione italiana con ben venticinque edizioni. Il format è sempre stato dedicato all’amore, alle discussioni in famiglia che la conduttrice cerca di risolvere spesso come meglio può fare.

Le storie, il più delle volte, sono molto commoventi e rispecchiano quello che in realtà succede nelle singole famiglie italiane, tra litigi, discussioni, amori impossibili, terminati e mai finiti, continuano a conquistare l’attenzione di milioni di spettatori ottenendo una buonissima percentuale di share.

La nuova edizione del format più seguito dagli spettatori comincerà per la 26esima edizione, il 7 Gennaio 2023. L’orario cui andrà in onda su Canale 5 è sempre le 21.30. Non si sa bene con certezza quante puntate saranno e quali ospiti ci saranno nel noto show, ma si può ipotizzare che si conteranno circa 9 puntate. Accanto a lei i postini che incaricati di portare le buste in tutta Italia. Dovremmo rivedere Maurizio Zamboni, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi , Chiara Carcano. In molti si sono sempre chiesti chi paga i regali in alcune storie previste nel format. Ora vi sveliamo l’arcano mistero.

Chi paga i regali ricevuti nel programma C’è posta per te?

La curiosità non sempre è donna, sono tanti i curiosi che vogliono venire a conoscenza dell’arcano mistero che gira intorno ai regali che spesso in alcune storie i protagonisti ricevono dai propri compagni, fidanzati, amici e chi più ne ha più ne metta. Ma questi doni in realtà li finanziano i personaggi che vengono invitati o la conduttrice e il suo programma?

A svelare il mistero e l’indiscrezione è stata proprio Mara Venier, conduttrice e amica storica della Regina della tv , Maria De Filippi.

Pare che durante una ospitata nel programma di Maria De Filippi, la Venier si sia lasciata sfuggire che a pagare tutti i doni ricevuti nelle storie è sempre Maria. Quindi è sempre la trasmissione e la donna ad occuparsi di questo aspetto e non i vip che vengono chiamati a presenziare in puntata.