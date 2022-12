Fiorello, il brutto male che l’ha attaccato: “Melanoma alla…”

L’istrionico Fiorello è stato colpito da un brutto male scoperto quasi per caso. Il drammatico racconto dell’uomo più camaleontico della tv

Rosario Fiorello ha 62 anni. Chi lo segue dai suoi esordi non può credere che sia arrivato ad un’età matura, anche perché, al netto delle rughe (poche) e dei capelli sale e pepe, il suo carattere e la sua simpatia sono rimasti immutati negli anni.

Nasce come animatore turistico, approda in radio dando prova di una spiccata dote di improvvisazione e di una parlantina comune a pochi, presto arriva in tv con la conduzione dell’iconico Karaoke. In giro per le piazze d’Italia a far cantare tutta la Penisola e a fare strage di cuori con il suo lungo codino. Ma Fiorello è comico, cantante, imitatore, doppiatore, conduttore, un uomo dalle mille facce che tiene banco in ogni programma senza bisogno di nessuna spalla.

Nella vita privata è legato a Susanna Biondo, sposata nel 2003, e tre anni più tardi i due hanno avuto Angelica, che si aggiunge a Olivia, la prima figlia della donna.

Fiorello, la malattia

La vita di Fiorello però è stata anche dolori e preoccupazioni, come per tutti, caratterizzata però da una malattia potenzialmente mortale se non presa in tempo. Lo ha raccontato lui stesso al giornalista Stefano Meloccaro: “Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così le mutande e ho tirato fuori la ‘belva’. I nei me li hanno tolti subito, con le punture di anestetico sul pisello. Per 20 giorni ero come un pacco regalo, ero tutto fasciato avevo tipo un bozzo”.

Per fortuna non perde la sua ironia, e può raccontare di questa esperienza col sorriso. Sorriso che strappa oggi con il suo ritorno in tv con Viva Rai 2, divertente show ricco di ospiti.

La nuova avventura

Uno show iniziato con delle polemiche. Sarebbe dovuto andare in onda su Rai Uno ma i giornalisti si sono opposti al suo posizionamento in fascia Tg, così è slittato su Rai Due ma, confessa Fiorello a Io Donna: “Senza astio non guardiamo in faccia a nessuno, le polemiche ci piacciono quando sono sane, ma non ci sarà mai cattiveria noi puntiamo sulle risate. Su Rai 2 sono tutti belli, ci sono Paola Perego, Milo Infante, Ilaria D’Amico e Stefano De Martino, mancavo solo io. Su Rai 1 chi c’è? Amadeus e Carlo Conti” scherza.

E poi ammette: “Sono sempre emozionato quando inizio una nuova avventura in tv anzi, sono terrorizzato per i primi cinque minuti dello spettacolo. Mi accadeva anche quando facevo l’animatore nei villaggi turistici, ho sempre paura del giudizio altrui e non sono cambiato. Vorrà dire che quando non sentirò più l’emozione smetterò di fare questo mestiere”.