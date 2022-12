Francesco Totti e il divorzio con Ilary Blasi: finalmente dopo mesi tutta la verità | Ecco cosa gli ha fatto

Il divorzio dell’anno ancora una volta torna sotto i riflettori. Sono venuti a galla alcuni dettagli che hanno scioccato i fan della coppia.

Sono passati pochi mesi da quando Francesco e Ilary hanno annunciato la loro separazione. Una notizia che però non sembra aver preso alla sprovvista i media, visto che da tempo giravano già delle voci su un possibile flirt di Totti con una donna, che poi si è rivelata essere proprio Noemi, la sua attuale compagna.

Una coppia che sembrava inseparabile, amata e apprezzata da tutti e invece alla fine è scoppiata. L’ex calciatore e la conduttrice romana sono stati sposati per ben 17 anni, durante i quali hanno accolto tre figli, Christian, Chanel e Isabel, che ha da poco festeggiato 6 anni.

I due si sono conosciuti all’inizio degli anni 2000 e secondo alcune indiscrezioni è stato un vero e proprio colpo di fulmine, culminato nel loro matrimonio, il 19 giugno 2005. E dopo quasi due decenni insieme hanno deciso di prendere due strade diverse.

Al momento Ilary è rimasta nella stessa abitazione dove hanno vissuto negli ultimi anni, mentre Totti, dalle ultime notizie che sono trapelate, sembra aver deciso di andare a convivere con la sua compagna. nell’ultimo periodo però il divorzio Totti-Blasi sembra essere tornato di nuovo al centro delle cronache visto che sono spuntati alcuni dettagli.

La verità sul divorzio

In questi giorni i legali della coppia sta mettendo a punto gli ultimi dettagli sul divorzio tra l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma. Una vera e propria guerra coniugale, come è stata definita dai vari media, che non sembra arrestarsi. Dal conflitto dei Rolex fino ad arrivare a quesitone più serie come l’affidamento dei figli.

Per non parlare della divisione del loro immenso patrimonio, che ammonterebbe a centinaia di milioni di euro. Addirittura si parlerebbe anche di un assegno di mantenimento ai propri animali, due amatissimi felini di razza Canadian Sphynx chiamati rispettivamente Donna Paola e Alfio.

In questi mesi comunque le notizie, vere o false, hanno fatto il giro del web. Secondo alcune voci la Blasi avrebbe chiesto almeno 20 mila euro di mantenimento per lei e 17 mila euro per quello dei figli, mentre Totti non vorrebbe dare nulla alla sua ex moglie, limitandosi a darne 7 mila alla prole. Tutto ciò però sarebbe stato confutato dagli stessi legali di Ilary, che hanno smentito le voci accusando di far passare la sua cliente per la persona che non è. Insomma, un divorzio che si prospetta alquanto arduo e pieno di insidie.