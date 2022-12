Pelè, neanche il tempo dei funerali e già si parla di eredità: ecco chi prenderà l’enorme patrimonio

Si è spento il Re del calcio e già si pensa al suo cospicuo patrimonio, cosa ne sarà e a chi andranno tutti i suoi averi

Il Re è morto, o almeno il Re del Calcio, quello con la C maiuscola, il Campione che difficilmente sarà mai eguagliato nella storia di questo sport. Edson Arantes do Nascimento, più noto a tutti come Pelè, si è spento il 29 dicembre 2022 a 82 anni dopo una lunga battaglia contro una brutta malattia. Lo scorso anno era stato operato di tumore al colon.

La sua vita Pelè l’ha espressa tutta nel calcio; eletto dalla FIFA Calciatore del Secolo ha giocato quasi sempre nel Santos, squadra Brasiliana, e sebbene si sia ritirato ormai da tempo, dal 1977, rimane suo il record mondiale di gol, ben 1281 in 1363 partite disputate. Una leggenda che lascia un grande vuoto nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e dei suoli numerosi familiari.

La famiglia di Pelè

Pelè lascia una numerosa famiglia, e come sempre accade alla morte di una persona con un cospicuo patrimonio ci si chiede a chi andranno i suoi beni, come saranno suddivisi e soprattutto a quanto ammontano. Proviamo a capirlo assieme.

Il calciatore ha avuto una vita abbastanza movimentata a livello di affetti. Sposato più volte, dalla prima moglie Rosemeri Cholbi ha avuto tre figli: le due femmine Cristina e Jennifer Kelly, e Edinho. La seconda moglie Assiria Seixas Lemos gli ha donmato i gemelli Joshua e Celeste. Ma Pelè ha avuto anche alcuni figli fuori dal matrimonio, tra quelli riconosciuti c’è Flávia Christina Kurtz Nascimento, nata dalla relazione con la giornalista Lenita Kurtz e Sandra Arantes, che però si è spenta nel 2006. Tutte queste persone si divideranno il patrimonio del Re del Calcio. Ma a quanto ammonta?

Il patrimonio

Secondo il sito specializzato Playersbio, che ha fatto per così dire i conti in tasca al calciatore, in tutta la sua carriera avrebbe guadagnato ben 15 milioni di dollari a cui vanno aggiunti i 14 guadagnati con le sponsorizzazioni. Pelè ha infatti prestato il suo volto a grandi marchi come Puma, Hublot e Volkswagen. Lui stesso aveva dichiarato nel 2009: “Ma non sono diventato ricco con il calcio, come fanno i giocatori di oggi. Ho guadagnato grazie alle palestre e alla pubblicità, quando ho smesso di giocare ho fatto molta pubblicità”.

Inoltre gli sono stati dedicati diversi film e documentari, e ha scritto alcune autobiografie i cui proventi sono stati investiti in altre attività. Pensare che dal 2008 gli era stata assegnata una pensione di soli 1000 euro al mese.

In ogni caso è ai primi posti nella classifica dei giocatori più ricchi di tutti i tempi, con un patrimonio netto, sempre secondo il suddetto sito, di 115 milioni di dollari.