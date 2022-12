Michelle Hunziker, il rivoltante dramma in diretta: “Mi ha cagato addosso…”

La presentatrice italo svizzera ne ha combinata un’altra delle sue. La sua confessione in poco tempo ha fatto il giro del web.

La sua simpatia e il suo carattere frizzantino ha conquistato, in questi anni, milioni di italiani. Una carriera, la sua, cominciata all’età di 18 anni quando viene selezionata come fotomodella per comparire nel celebre cartellone pubblicitario di Roberta, dove non compare il suo volto, bensì il suo fondoschiena.

Questo inizio di carriera alquanto insolito ha portato molta fortuna alla Hunziker, che in poco tempo si ritrova sul piccolo schermo, apparendo ne I Cervelloni, programma condotto prima da Paolo Bonolis e poi da Giancarlo Magalli e andato in onda alla fine degli anni ’90.

Il dramma di Michelle Hunziker

La conduttrice, all’inizio degli anni 2000 approda finalmente nel ruolo di conduttrice riuscendo ad accaparrarsi alcuni degli show più noti del panorama italiano. Tra questi Paperissima Sprint, Colpo di fulmine e Zelig, fino ad approdare a Striscia La Notizia, che al momento conduce al fianco di un altro grande presentatore, Gerry Scotti, diventato da poco nonno di Virginia.

Le sue esperienze professionali ormai sono note a tutti e anche nella sfera privata sappiamo diversi dettagli che spesso e volentieri sono finiti sulle prime pagine dei giornali. Come dimenticarsi una delle sue ultime dichiarazioni fatte alcuni mesi fa, nelle quali annunciava la separazione dal suo secondo marito, l’imprenditore bresciano Tomaso Trussardi. I due sono convolati a nozze nel 2014 ma dopo quasi 10 anni hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. Una notizia che ha sicuramente scioccato molti fan della conduttrice. Comunque per il bene delle loro due figlie, sono rimasti in buoni rapporti.

Michelle non ha mai avuto peli sulla lingua e ha sempre cercato dire la sua, come fa anche sui social, dove spesso condivide i suoi momenti più belli e divertenti, anche se a volte si diverte a pubblicare esperienze vissute dalle sue innumerevoli amiche, come è successo nelle ultime ore.

Una di loro è Laura Berenghi, amica e sua truccatrice di lunga data. Infatti le due si conoscono da oltre 20 anni. Chissà quante esperienze hanno vissuto insieme. Ebbene, stavolta la protagonista del racconto pubblicato dalla Hunziker coinvolge proprio Laura.

A quanto pare quest’ultima sarebbe stata attaccata da un gabbiano mentre stava andando ad incontrare la presentatrice. Infatti nel video, tra le risate generali, si sente la donna esclamare: “Sono stata attaccata da un gabbiano. Mi ha cagato addosso“. Una storia niente male, che Michelle si è sentita di condividere con tutti i suoi seguaci, che oggi ammontano a 5,5 milioni.