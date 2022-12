Caterina Balivo, l’annuncio è tragico e devastante: “Sta morendo…”

L’annuncio di Caterina Balivo ha lasciato tutti a bocca aperta. Una notizia sicuramente inaspettata, ma scopriamo insieme i dettagli.

La conduttrice napoletana può vantare una carriera decennale sul piccolo schermo. Infatti ha debuttato nel 1999, quando ha partecipato a Miss Italia, concorso poi vinto quell’anno dall’ex gieffina Manila Mazzaro. La Balivo comunque si è aggiudicata il terzo posto, preceduta da Elisa Pelatti.

Ed è proprio questa esperienza che l’ha catapultata ufficialmente nel mondo dello spettacolo. Nata e cresciuta a Secondigliano, dopo aver conseguito il diploma classico si iscrive alla facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università Orientale di Napoli.

Dopo la sua esperienza a Miss Italia viene notata dalla Rai che le permette di prendere le redini di alcuni programmi di successo come Vieni da Me. Nell’ultimo anno ha vestito i panni di giudice nella celebre trasmissione de Il Cantante Mascherato, condotta da Milly Carlucci.

Al suo fianco, nella giuria, troviamo anche un altro volto noto della Rai, Flavio Insinna, insieme ad Arisa e Francesco Facchinetti. Uno show che ha decisamente superato le aspettative dell’azienda e proprio per questa ragione è stato rinnovato per una quarta stagione, che avrà inizio sabato 18 marzo 2022.

L’implorazione della Balivo

Al momento Caterina è alle prese con la conduzione di Lingo e Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, anche se entrambi non hanno prodotto lo share sperato, rischiando quindi una possibile cancellazione.

Dal 2014 la ex concorrente di Miss Italia è sposata con Guido Maria Brera, dal quale ha avuto due figli, Cora e Guido Alberto. Insieme vivono alle porte di Roma, in una casa i cui interni appaiono anche in qualche suo post di Instagram, dove conta la bellezza di 1,4 milioni di followers. Ed è proprio qui che la conduttrice è solita condividere con i suoi fan alcuni dei momenti più felici e gioiosi della sua vita, che includono ovviamente la sua bella famigliola.

Sulla celebre piattaforma condivide anche dei post che riguardano le sue vacanze, le quali spesso vengono trascorse in luoghi a dir poco paradisiaci. Nell’ultimo periodo ha soggiornato alle Maldive, dove Caterina ha pubblicato qualche post raccontando la sua esperienza in questo fantastico paese tropicale. Uno di questi però ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci. In una foto in cui si mostrava in bikini, ha incluso una didascalia che recita: “Alle Maldive ho visto la barriera corallina in sofferenza: sta morendo a causa del riscaldamento globale e dell’acidificazione… Divertiamoci rispettando la natura… Salviamo il nostro mare”.