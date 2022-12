Vi ricordate Martina Attili? A X-Factor era una timida ragazza oggi è una top model

X-Factor è sembra stata una fucina di talenti, in grado di formare televisivamente cantanti che poi sono diventati dei veri big della musica italiana, come Mengoni, Noemi e i Maneskin. Non tutti hanno il successo desiderato e questo dipende da vari fattori. Vediamo che fine ha fatto Martina Attili, giovane promessa del talent

Martina Attili ha partecipato alla 12esima edizione di X-Factor nella categoria delle under donna. Durante il provino fece emozionare non solo i giudici ma tutto il pubblico in studio con il suo pezzo inedito Cherofobia, diventata una delle canzoni più ascoltate su Yotube Italia. La giovane era estremamente timidi e riusciva a sentirsi davvero a suo agio solo dietro il pianoforte.

Nonostante il grande talento dimostrato puntata dopo puntata, quell’edizione del 2018 del talent non è stata vinta da lei che forse era ancora un po’ acerba dal punto di vista artistico.

Uscita dal programma non è riuscita proprio a ottenere il successo sperato con i singoli che ha pubblicato. Ha anche accusato le case discografiche di averla un po’ dimenticata, cosa che succede molto spesso ai concorrenti dei talent musicali.

Ora, Martina Attili è molto cresciuta rispetto a quando ha partecipato a X-Factor e sta mostrando a tutti la sua ritrovata sicurezza.

Ecco che fine ha fatto la timida Martina Attili dopo X-Factor

Crescendo, Martina è riuscita a lasciarsi alle spalle la timidezza. E nonostante il grande successo nel mondo della musica non sia ancora arrivato, lei continua a lavorare con dedizione e a nutrire fiducia nel suo talento. Oggi è cambiata davvero molto, grazie soprattutto alla sempre maggior self-confidence che è riuscita a conquistare e a una totale rivoluzione nel suo look. La ragazzina timida lascia spazio a una giovane donna con tutte le sue consapevolezze acquisite nel corso del tempo.

Infatti, è diventata una modella e influencer sui social network, riuscendo a ottenere davvero un vasto seguito. A oggi conta più di 233.000 follower e i suoi scatti dimostrano come oramai la timidezza sia solo un capitolo del passato. I like che riesce a collezionare sono numerosissimi. Speriamo riesca a crescere professionalmente e ad avere la brillante carriera di cantante che merita.