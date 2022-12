Riconosci questo bambino dai capelli dorati e lo sguardo attonito? Oggi è un leggendario cantante | Ecco chi è

Oggi è uno degli artisti più amati e rispettati dal pubblico italiano. Sapete di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Considerato come uno dei cantautori più grandi dei nostri tempi, il nostro protagonista è nato e cresciuto a Roma. Non passa molto tempo prima che si appassiona alla musica e decida di dedicare anima e corpo alla realizzazione del suo sogno, ovvero quello di diventare un cantante.

Figlio di un maresciallo e di una sarta, a soli tredici anni l’amore per il canto lo porta a partecipare ad un concorso canoro, dove si esibisce sulle note di Ogni volta, celebre brano dell’artista canadese Paul Anka.

Anche se la sua prima partecipazione non ha avuto successo, quest’ultimo arriverà l’anno successivo quando decide di presentarsi con un altro grande classico, I tuoi anni più belli, di Iva Zanicchi e Gene Gnocchi. E da questo momento la sua carriera spicca il volo.

All’età di quattordici anni si aggiudica il primo posto in un’altra competizione e due anni dopo arriva in semifinale al Festival degli sconosciuti, un nome che oggi fa sorridere vista la fama che questo cantante otterrà poco dopo.

Chi è il bambino in foto?

In questo periodo riceve in regalo una chitarra, che comincia ad imparare da autodidatta, appassionandosi soprattutto ai brani del grande Fabrizio Da André. Nonostante la giovane età, la voglia di realizzare il suo sogno è sempre più grande e diventa realtà con il suo primo concerto, tenutosi poco tempo dopo in un teatro nella periferia della capitale.

Ebbene sì, il bambino in foto è proprio Claudio Baglioni, uno degli artisti più noti e amati. Nel 1969, dopo aver firmato il primo contratto discografico, la sua carriera esploderà, riuscendo ad entrare nelle case di milioni di italiani con le sue canzoni emozionanti, nostalgiche e struggenti. Ma è il suo terzo album che gli permette di ottenere un successo senza precedenti. Pubblicato nel 1972, riesce a vendere quasi un milione di copie, che permette al giovane Baglioni di rimanere in cima alle classifiche italiane per un intero mese.

In questo album sono presenti alcune delle sue canzoni più celebri e iconiche, come Questo piccolo grande amore e Canzone italiana del secolo, con la quale nel 1985 vince il Festival di Sanremo. Negli anni seguenti Claudio pubblicherà altri album, come Gira che ti rigira amore bello e E tu… e Sabato pomeriggio. DA qui seguiranno altri successi internazionali come Strada Facendo e La vita è adesso.