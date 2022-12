Marco Mengoni, la tragica malattia: da un ospedale ad un altro

Salito alla ribalta con X Factor, nel corso degli anni il cantante ha dovuto superare moltissimi ostacoli, soprattutto a livello personale.

Nato a cresciuto in provincia di Viterbo, Marco Mengoni ha raggiunto la notorietà nel 2009, quando decide di partecipare alla terza edizione famoso talent canoro, a quel tempo trasmesso sulla Rai. Una scelta che si rivela azzeccata, visto che ne esce vincitore, aggiudicandosi anche un contratto con la casa discografica Sony da 300 mila euro.

Questa vittoria lo porta di diritto all’edizione del 2010 del Festival di Sanremo, dove concorre nella sezione Artisti. Anche se arriva terzo è lui che si porta a casa il Premio della Critica. E da qui la sua carriera decolla.

La malattia di Marco Mengoni

Nel corso degli anni l’artista italiano è riuscito a conquistare il cuore di milioni di italiani, che ormai non possono fare a meno di ascoltare i suoi brani così profondi ed emotivi, gli stessi che lo hanno portato al successo.

Mengoni è molto attivo sui social, dove è solito condividere con i suoi innumerevoli momenti più belli si a livello personale che professionale. Sono molti i fan che seguono ogni sua mossa. Basti pensare che su Instagram conta ben 1,7 milioni di followers. Niente male per un cantante che ha da poco festeggiato 13 anni di carriera.

Nonostante ciò, solo nel 2018, anno in cui ha pubblicato uno dei album di maggior successo, Atlantico, ha deciso di rilasciare un’intervista che ha scioccato i fan. Infatti ha raccontato alcuni dettagli della sua vita che prima di allora non erano ancora noti.

Marco ha rivelato di soffrire di moltissime paure e ansie, probabilmente le stesse che affliggono molti suoi fan. Ha raccontato inoltre di un aver vissuto un periodo difficile della sua vita, quando con il cibo cercava di attenuare quel senso di insicurezza che lo aveva accompagnato per anni, raggiungendo un peso di 105 kg. Fortunatamente, grazie anche all’aiuto della psicoanalisi, è uscito da questo oblio perdendo la bellezza di 40 kg.

Durante l’intervista ha anche rivelato di soffrire di una malattia molto comune, anche tra le celebrities nostrane come Maria De Filippi. Infatti Mengoni soffrirebbe di ipocondria, che consiste nella presenza di una preoccupazione eccessiva per la propria salute pur in assenza di malattie effettive, a tal punto che controlla regolarmente le sue analisi e quelle della sua famiglia. Proprio per questa ragione si è autodefinito “esperto di analisi del sangue”.