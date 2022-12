Lino Banfi, la grave malattia che lo sta devastando: non esiste una cura | “Le sto provando tutte”

Lino Banfi sta vivendo un grande dramma negli ultimi tempi, poiché la malattia ha fatto capolino nella sua vita. Sembra essere molto amareggiato perché non esiste cura. Le sta provando davvero tutte…

Lino Banfi è uno degli attori che hanno fatto la storia della commedia all’italiana. Infatti, i suoi film sono diventati dei veri e propri cult per tutti i nostalgici del boom economico.

L’attore ha sempre dimostrato grande umiltà, in quanto è uno che davvero si è fatto da solo, costruendo a fatica la sua carriera di attore con tantissime difficoltà economiche. Infatti, prima di sfondare nel mondo del cinema, Lino Banfi ha vissuto come artista squattrinato in una Milano non proprio accogliente per un uomo del sud.

Tuttavia, alla fine è riuscito a farcela conquistando le sale cinematografiche e il cuore degli italiani. Con la sua partecipazione alla fiction Rai Un medico in famiglia si è poi fatto conoscere anche alle nuove generazioni, diventando il nonno più famoso d’Italia.

Ora deve affrontare un grave dramma personale perché la malattia è purtroppo entrata nella sua casa e sembra non esista una cura.

Lino Banfi e il dramma della malattia: non esiste cura

Nel corso degli ultimi anni Lino Banfi sta vivendo dei momenti particolarmente drammatici e difficili. Infatti, combatte ogni giorno con una malattia per la quale, purtroppo, ancora non esiste cura e che potrebbe portargli via per sempre una parte di lei. Infatti, alla moglie Lucia Zagaria è stato diagnosticato l’Alzheimer.

Di recente, durante un’intervista, l’attore pugliese ha detto qualcosa di molto commovente in merito alla compagna: “Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia”. Tuttavia, Lino Banfi non si è perso d’animo e spera ancora che si possa trovare una cura. Fino a quel momento si servirà dei migliori medici per tentare di rallentare il decorso della malattia.

Lucia gli è sempre stato vicino e i due stanno insieme da tantissimo tempo. Lei lo ha accompagnato e incoraggiato nel corso di tutta la sua carriera, anche quando, trasferitosi a Milano, non faceva una vita proprio agiata. Lei gli mandava addirittura soldi per aiutarlo. Il loro è davvero un grande amore che è sopravvissuto alla prova del tempo e ai tanti scossoni delli vita. Ora l’uomo le è vicino nell’affrontare la malattia. Ecco cos’ha chiesto l’attore a Papa Francesco: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.