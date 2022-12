Albano Carrisi, alla fine è uscito allo scoperto su Romina Power: “Lei è una..”

Albano Carrisi e Romina Power non smetteranno mai di fare notizia nonostante la loro storia ormai sia finita da tantissimo tempo. Infatti, ci sono amori che restano impressi nel cuore del pubblico anche se la realtà va diversamente da quelli che sono i desideri. Ora il cantante pugliese esce allo scoperto sull’ex moglie: “Lei è una…”

La storia tra Albano e Romina è stata una delle più chiacchierate della storia della musica italiana. Infatti, i due erano molto amati non solo dagli italiani ma dal pubblico di tutto il mondo. Per questo motivo è stato una grande delusione per loro quando la coppia è scoppiata.

I due si sono innamorati a prima vista verso la fine degli anni ’60 e da quel momento hanno unito le loro strade anche artistiche. Nel 1970 la coppia decide di sposarsi e mettono al mondo tre figli Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Junior.

Nel 1999, in seguito a numerosi problemi e drammi, i due decidono di separarsi, dopo un’unione durata per più di 20 anni.

Di recente, il cantante pugliese è tornato sull’ex moglie, rivelando qualcosa di molto particolare sul loro rapporto.

Albano Carrisi torna sul rapporto con Romina Power: ecco la rivelazione

Albano Carrisi e Romina Power si sono innamorati quando erano molto giovani e hanno presto deciso di mettere su una famiglia insieme. Tuttavia, le cose non sono andate proprio come sperato, infatti, i due hanno dovuto affrontare delle grandissime sofferenze nella vita che alla fine li hanno allontanati. I loro fan di tutto il mondo hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma, nonostante Albano si sia risposato ormai da tanto tempo.

I due però hanno rinnovato il loro sodalizio artistico, riaccendendo la speranza nei fan anche a causa delle crisi che il cantante pugliese ha avuto con la sua attuale moglie, Loredana Lecciso. In una recente intervista, Albano ha ripercorso un pochino la sua vita, le sue gioie e i suoi dolori. È ovvio che per fare questo non ha potuto trascurare Romina Power, quello che c’è stato e quello che c’è ora. Infatti, ha fatto una confessione molto interessante sull’ex moglie.

Il cantante di Cellino San Marco ha parlato di quanto abbia amato la donna. Lei stessa aveva detto che dopo Albano aveva rinunciato per sempre all’amore. Ora l’uomo ha dichiarato: “Lei è una sorella per me”. Queste parole mettono per sempre a tacere le speranze dei loro fan che sognavano di rivederli insieme. Oramai tra i due è rimasto solamente un grande affetto.