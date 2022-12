Claudio Baglioni, ricordate la storica ex moglie Paola Massari? Ecco oggi come si è ridotta | Non la riconosce più nessuno

Che fine ha fatto la storica compagnia del cantante romano è Paola Massari? Oggi non sembra nemmeno più la stessa persona.

Considerata negli anni ’70 una delle coppie più celebri del panorama italiano. I due facevano coppia fissa da oltre vent’anni quando hanno deciso di lasciarsi. Un bel colpo di scena per i milioni di fan dell’artista romano, che aveva spesso utilizzato la sua ex moglie, Paola Massari, come fonte di ispirazione per molte delle sue canzoni. Basti pensare ad uno dei brani più celebri di Baglioni, Questo piccolo grande amore, inspirato proprio a lei e alla loro relazione.

I due si sono detti addio quasi 15 anni fa, nel 2008. Da quel momento, secondo quanto dichiarato dalla Massari stessa, sono cambiate molte cose. Sono rimasti comunque in buoni rapporto, soprattutto per il bene del figlio, Giovanni, che alcuni mesi fa ha compiuto 40 anni.

Com’è diventata oggi Paola Massari?

Nata e cresciuta nella capitale, si diploma all’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione. Non passa molto tempo prima che Paola incontri la persona che sarebbe diventato il suo compagno, Claudio. É successo quando si era recata ad una mostra elettronica, una visita organizzata dalla sua scuola.

Ma solo l’anno successivo viene ufficializzata la loro relazione quando il giovane Baglioni pubblica il suo album. Infatti sulla copertina quest’ultimo aveva deciso di includere il suo ritratto e quello della sua ragazza.

Nel 1973 Paola e Claudio convolano a nozze anche se la notizia fu scoperta solamente cinque anni dopo, quando l’artista aveva ormai ottenuto un discreto successo a livello nazionale. I due infatti avevano deciso di celebrare il matrimonio in gran segreto presso una cappella romana.

Circa 10 anni più tardi nasce il loro primo e unico figlio, Giovanni, che ha deciso di seguire le orme del papà. I due hanno addirittura collaborato insieme a diversi progetti musicali nel corso degli anni. Anche se la separazione ufficiale tra i due è avvenuta nel 2008, in realtà si sono separati negli anni ’90, quando Baglioni ha intrapreso una relazione con la sua attuale compagna, Rossella Barattolo.

Anche se la Massari ha un profilo Instagram, sappiamo molto poco di lei. Nonostante la sua notorietà dovuta soprattutto al successo del marito, ha sempre cercato di tenere un basso profilo. Però in questi anni ha pubblicato alcune foto che risalgono alla sua gioventù. Ovviamente sono passati gli anni ma, nonostante alcuni impercettibili cambiamenti fisici, è rimasta una donna bellissima, soprattutto per aver compiuto da poco 67 anni.