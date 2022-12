Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, la tragedia che li ha colpiti così: “È stato devastante”

La coppia è stata vittima di una vera tragedia che l’ ha improvvisamente colpita, un’esperienza devastante

Christian “Bobo” Vieri e Costanza Caracciolo formano una coppia inossidabile da qualche anno. Lui è un famoso ex calciatore che ha militato in grosse squadre come Juventus, Inter, Fiorentina e diverse altre. Lei, altrettanto famosa ex velina, ha conquistato il suo cuore che in precedenza è stato di Elisabetta Canalis e Melissa Satta, anche loro ex veline.

Sposati dal 2019, dalla loro unione sono nate due bambine, Stella nata nel 2018 e Isabel nel 2020. Bobo è stato un grande donnaiolo in passato, ma solo con la sua “Coco” ha messo la testa a posto, come ha ammesso al Corriere: “Mi sono divertito, non lo nego, ma quella vita è finita. Prima non ero pronto. Con Coco è successo tutto senza sforzo, senza pensare. Ci siamo trovati e dopo tre mesi abbiamo deciso di fare un figlio”.

Vieri-Caracciolo: un amore così grande

Amici di vecchia data, l’amore tra i due è scoppiato inaspettatamente: “Ero appena uscito da un’altra relazione, abitavo a Miami, mi sono detto: Bobo hai 44 anni, stai da solo, divertiti un po’, vai a vivere con due o tre amiche. Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi comincia un gioco: io do il voto alle foto che lei posta su Instagram. Voti alti. Clic”.

E l’amore è sbocciato; dopo cinque anni sono più uniti che mai. La dolce Costanza è riuscita a far capitolare un grande donnaiolo come Vieri che ha confessato: “Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente. Men che meno di programmare: io sono negato per la programmazione, devo vivere il daily . In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella”.

Il dramma

Ma la vita di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo non è solo gioia, purtroppo i due sono stati colpiti da una vera tragedia che la donna ha ricordato qualche tempo fa ospite a Ogni Mattina da Adriana Volpe. La prima gravidanza di Costanza si è conclusa con un aborto spontaneo, che ha gettato nello sconforto la coppia.

Quel momento è stato più drammatico perché nello stesso momento in cui la stampa annunciava la gravidanza, Costanza ha perso il bambino: “Mi sono arrivati messaggi doppi, auguri e mi dispiace… È un trauma, un dolore immenso, mi vengono i brividi al pensiero”.

Impossibile dimenticare, ma per fortuna dopo sono arrivate le piccole Stella e Isabel che hanno portato tanta gioia nella vita di Costanza e Christian.