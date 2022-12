Paolo Bonolis, tragedia sconvolgente: “Ho perso mio figlio”

Il conduttore romano ha rilasciato un’intervista dove racconta di ciò che ha vissuto con il figlio. Scopriamo insieme i dettagli.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più celebri del panorama televisivo italiano. Una carriera, la sua, cominciata all’età di 19 anni, quando debutta come conduttore di 3,2,1…Contatto! È salito poi alla ribalta con Bim bum bam, noto show dedicato ai bambini, trasmesso per la prima volta nel 1981. Qui Bonolis rimane per quasi 10 anni.

Di lì a poco conoscerà la persona che diventerà la sua spalla televisiva, Luca Laurenti. I due si sono incontrati per la prima volta nel quiz televisivo Urka! condotto dallo stesso Bonolis. Una collaborazione proseguita poi negli anni fino ad arrivare ad Avanti un altro, giusto ormai all’undicesima edizione.

Paolo Bonolis e la tragedia del figlio

Nonostante il suo carisma e il suo carattere solare che mostra davanti alle telecamere, nella sua vita privata ha dovuto affrontare alcuni ostacoli, come il divorzio dalla prima moglie, la psicologa americana Diane Zoeller, con la quale è convolato a nozze nel 1983. La relazione purtroppo non dura molto e cinque anni dopo decidono di separarsi.

Nel 1997 invece incontra colei che diventerà la sua seconda moglie, Sonia Bruganelli, salita recentemente alle cronache per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello, con il quale la donna collabora ormai da due anni. Qui la compagna di Bonolis si è fatta conoscere al grande pubblico per il suo carattere diretto e frizzantino, che spesso divide l’opinione pubblica.

Da questa unione sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele, che ha da poco compiuto 13 anni. Ma questi non sono gli unici figli di Paolo. Infatti con la prima moglie ha avuto altri due figli, Stefano e Martina, i quali lo hanno da poco fatto diventare nonno.

Ed è proprio di questi ultimi che il conduttore romano ha deciso di parlare durante un’emozionate intervista rilasciata a Verissimo. Infatti per lui, dopo la separazione dalla prima moglie ha vissuto un periodo molto difficile, soprattutto a causa della distanza dai figli. A quel tempo Stefano e Martina erano rimasti a vivere con la mamma negli Stati Uniti ed erano troppo piccoli per capire cosa stesse succedendo.

Il rapporto con i due figli non era dei migliori. Lui stesso lo ha definito freddo e distaccato. Sul primogenito ha dichiarato: “Ho perso mio figlio quando aveva quattro anni. Voglio ringraziare mia moglie che mi ha aiutato a costruire un ponte tra le due famiglie”. Solo negli ultimi anni la relazione sembra essere migliorata, come dimostrano le innumerevoli foto che lo stesso Paolo condivide sui social dove posa insieme a tutti i suoi figli.