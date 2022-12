Christian De Sica, ‘beccato a letto con lui’ proprio da lei: l’amante lo conoscete tutti | È un grande attore

Il grande attore ha avuto un amante famoso, e lo hanno sorpreso a letto con lui. Nessuno se lo aspettava

Christian De Sica è uno degli attori più apprezzati del cinema nostrano, nel quale milita fin dagli anni 70 anche se in ruoli distanti da quelli per cui oggi è famoso. Ma è con la commedia che diventa famoso, come non citare I Pompieri, Vacanze in America, il cult Grandi Magazzini, che vede tra i protagonisti grandi nomi come Enrico Montesano, Lino Banfi, Heater Parisi e Massimo Boldi.

Con quest’ultimo creerà un sodalizio che, a parte un periodo di crisi dovuto a divergenze di opinione, va avanti da circa quarant’anni. I due creano infatti il filone dei cinepanettoni, commedie che vedono la loro uscita nel periodo natalizio.

Christian De Sica: vita privata

Nella vita privata il simpatico Christian De Sica, che ha da poco superato i 70 anni, è sposato a Silvia Verdone, sorella dell’attore Carlo, da circa quarant’anni. I due uomini infatti sono stati compagni di scuola, e Christian si innamora della sorella dell’amico quando lei è ancora una ragazzina. Tanto che tra loro c’è stato un litigio, di cui ha parlato diverse volte.

Ricorda De Sica: “Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone – che è anche mio cognato – davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. ‘Tu sei un pu**aniere, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!’ – mi diceva”.

Invece era vero amore, si sono sposati nel 1980 e dal loro matrimonio sono nati Brando nel 1983 e Maria Rosa nel 1987. Ma sapete che l’attore è stato sorpreso a letto con un amante, e per di più uomo?

L’amante

Forse non tutti sanno che Christian De Sica ha avuto un amante uomo ed è stato persino sorpreso a letto con lui. Non ci credete? Ebbene, nella pellicola Vacanze di Natale 1983, che possiamo considerare la capofila del ciclo dei cinepanettoni, un giovanissimo Christian viene sorpreso a letto dai suoi genitori. Con lui c’è un altro ragazzo, che continua a dire una sola frase “che spu**anamento!” Tutta finzione insomma.

Ma ricordate chi era l’attore? Si tratta di Giovanni Tamberi, che dopo aver preso parte a poche altre pellicole si è occupato della distribuzione per l’Istituto Luce per un po’ di tempo, e in seguito ha lanciato la Metacinema, società che si occupa di “produzione, distribuzione, comunicazione ed educazione multimediale”.