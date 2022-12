Daniel Nillson, vi ricordate il volto di Avanti un altro? Ecco oggi com’è diventato

È il bonus di Avanti un altro! il cui arrivo in scena è accolto con gioia ed entusiasmo dal pubblico femminile, e non solo. Com’è diventato oggi il modello svedese?

Il game show Avanti un altro! è un appuntamento che il pubblico da casa non vuole perdere per diversi motivi. Innanzitutto il presentatore Paolo Bonolis in compagnia del suo amico e spalla da oltre venti anni Luca Laurenti regalano dei teatrini esilaranti.

E poi, oltre a tutti i personaggi del Mini mondo che portano con le loro domande allegria e divertimento, ci sono loro, la Bonas e il Bonus. Ovvero due bellissimi che con il loro ingresso offrono fortuna ai concorrenti i quali in caso di risposta esatta vedono raddoppiare il loro premio.

Il Bonus chi è

Da qualche anno a impersonare il Bonus è il bellissimo modello svedese Daniel Nilsson, che spesso viene preso in giro da Bonolis per la sua pronuncia. Modello, surfista, attore, il ragazzo, che tanto ragazzo non è in quanto ha 42 anni, ha una fidanzata che qualcuno potrebbe conoscere. Si tratta di Maja Ivarsson, nota agli appassionati con lo pseudonimo di Nancy Blond, cantante dei The sounds, band indy rock svedese.

I due si sono conosciuti poco prima della pandemia, e il modello sogna di allargare la famiglia e di aggiungere un figlio a quello già avuto dalla donna da una precedente relazione, il piccolo Dante, nato nel 2015. Nel corso di un’intervista a TvMia ha confessato Daniel: “Maja ha già un bambino bellissimo, Dante, avuto da una precedente relazione. A me allargare la famiglia piacerebbe molto. Ho il desiderio di avere un figlio ma lasciamo fare al tempo. Spero che il piccolo ‘bonus’ o ‘bonas’ arrivi presto”.

E ha raccontato: “Ci siamo conosciuti poco prima della pandemia. Condividiamo la passione per la musica, i viaggi e lo sport ed è nata subito una bella intesa. Poi è arrivato il lockdown. Il mondo era sconvolto dal contagio ma per noi è stato speciale”.

Daniel Nilsson com’è cambiato

Siamo abituati a vedere il Bonus Daniel Nilsson con la sua lunga chioma bionda, come un vero vichingo, fare il suo ingresso e strage di cuori con la sua innegabile e scultorea bellezza. Ma sapete che negli ultimi mesi ha cambiato look?

Lo svedese è apparso sul suo profilo social completamente diverso, scordatevi il capello lungo. Daniel ha dato un taglio netto, ma non ha certo perso il suo fascino.