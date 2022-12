Tragedia Mediaset, l’addio alla grande conduttrice manda tutti in lacrime: è successo in queste ore

Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, almeno non così improvvisamente. Scopriamo insieme cosa è successo.

Una tragedia arrivata in queste ore, che ha in poco tempo ha fato il giro. I suoi fan sono rimasti a dir poco scioccati: la Regina di Mediaset, così come è stata soprannominata dal pubblico e dai suoi seguaci, non ce l’ha fatta.

Dopo decenni passati davanti alle telecamere ad intrattenere e ad allietare milioni di telespettatori, dobbiamo dirle addio.

La tragedia che ha colpito Mediaset

Il cambiamento avvenuto sui palinsesti Mediaset ha colpito anche lei, Barbara D’Urso, che ha cominciato a collaborare con la celebre azienda circa quarant’anni fa, quando quest’ultima era ancora chiamata Telemilano 58. Una collaborazione quindi storica, ma con la quale Barbara ha da sempre avuto un rapporto inscindibile.

Ha iniziato con alcune esperienze nel mondo della recitazione. Noto è il suo ruolo di protagonista della serie televisiva Giò, tratta dal film La dottoressa Giò – Una mano da stringere. Dopo altri ruoli come attrice è tornata sul piccolo schermo nei panni di conduttrice. Tra i suoi programmi più noti ricordiamo Il Grande Fratello, di cui ha preso le redini nel 2003, per la terza stagione, succedendo a Daria Bignardi. Un reality che l’ha accompagnata per diversi anni, fino a quando ceduto al posto ad Alessia Marcuzzi.

Più recente invece è la conduzione di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, trasmessi per la prima volta nel 2008. L’anno successivo ha lasciato la conduzione del primo a Federica Panicucci per dedicarsi completamente a Pomeriggio Cinque. Quest’ultimo non ha certamente deluso le aspettative. Ogni anno è riuscito a riscuotere sempre più successo.

Infatti proprio per questa ragione le ultime notizie ricevute hanno decisamente scioccato i fan della D’Urso. Nell’ultimo periodo si è assistito ad un cambiamento sostanziale del palinsesto Mediaset che ha messo da parte la Regina di Canale 5. Infatti, il suo celebre show Pomeriggio Cinque è stato sospeso in favore di repliche di fiction e film.

Barbara comunque farà il suo ritorno agli inizi del prossimo, sempre con la stessa trasmissione. Per l’esattezza, la prima puntata debutterà il 9 gennaio 2023. Stessa sorte è toccata anche ad un altro storico show di Canale 5, Uomini & Donne, il quale tornerà ad anno nuovo. Un addio quindi, quello della D’Urso, non definitivo. I fan dovranno essere un po’ pazienti. La conduttrice napoletana tornerà molto presto sul piccolo schermo per allietare i pomeriggi dei numerosi fan.