Anbeta, vi ricordate la grandissima ballerina di Amici? Ecco oggi come si è ridotta | Irriconoscibile

Vi ricordate di Anbeta, la ex allieva di Amici? Ecco che fine ha fatto la ballerina tanto amata dalla professoressa Celentano.

Sono passati quasi 20 anni da quando ha varcato le porte della scuola di Amici, il talent che ormai ci tiene compagnia da oltre due decenni. Lo show ormai è riuscito ha sfornare moltissimi talenti, non solo nell’ambito della musica ma anche in quella di danza.

Anche se la maggior parte delle edizioni sono state vinte da cantanti, molti ballerini sono riusciti poi a far carriera, arrivando perfino oltreoceano ed esibendosi in uno dei palcoscenici più ambiti dagli artisti, Broadway.

Che fine ha fatto Anbeta?

Anbeta ne ha fatto di strada dall’ultima volta che l’abbiamo vista tra i banchi di Amici nelle vesti di allieva. Correva l’anno 2003, quando la ballerina riesce ad entrare nel talent, dove finisce seconda. Ma questa esperienza ha fatto decollare definitivamente la carriera della giovane artista.

Nata e cresciuta a Tirana, capitale dell’Albania, dopo aver ottenuto il diploma presso una delle scuole di ballo della città comincia a lavorare come prima ballerina presso l’Opera di Tirana dove rimane per ben quattro anni. Infatti in quel periodo viene notata da un altro volto noto della televisione italiana, Kledi, anche lui di origine albanese. Infatti nel corso degli anni ha partecipato come ballerino in diversi programmi come C’è Posta per te, Buona Domenica e per l’appunto Amici.

Proprio per questa ragione il coreografo ed ex insegnante di ballo ad Amici, ha chiesto alla giovane Anbeta di partecipare al provino del talent. Una scelta che si è rivelata azzeccatissima visto che poi non solo viene scelto come allieva ma arriva addirittura in finale posizionando seconda.

A quel tempo il programma si chiamava ancora Saranno Famosi e la struttura del programma era totalmente differente. Nonostante ciò, la ballerina ha fatto breccia nel cuore di molti italiani e anche dei produttori visto che poi alla fine del programma le è stato chiesto di rimanere a lavorare ad Amici.

Qui rimane per ben 10 anni, anche se poi ha deciso di lasciare. Secondo alcune indiscrezioni la decisione sarebbe dovuta anche al suo comportamento. Nel 2014 però Anbeta fa il suo ritorno al talent ma stavolta come giudice, mentre nel 2015 assume il ruolo di tutor. Dopo Amici la sua carriera si è concentrata sulla danza, riuscendo a debuttare anche a teatro. Ha realizzato anche diverse tourneè in giro per l’Italia per lo spettacolo dello Schiaccianoci e per quello di Coppelia.