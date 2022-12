Serena Bortone, l’incidente in diretta lascia tutti senza parole: rischio di fratture e contusioni

Un bel disastro per la conduttrice romana che rischiava di combinarla veramente grossa. E tutto sotto gli occhi dei telespettatori.

É accaduto durante l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, celebre trasmissione condotta dalla Bertone dal 2020. Lo show narra le vicende del Bel Paese attraverso i racconti delle persone comuni e anche delle celebrities.

Nella puntata andata in onda il 21 dicembre, tutto sembrava filare per il verso giusto quando è accaduto l’impensabile. Serena ha rischiato di farsi seriamente male. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamo insieme i dettagli.

L’incidente di Serena Bortone

Ha iniziato la sua carriera come autrice televisiva, quando alla fine degli anni ’80 ha lavorato per La Ricerca dell’arca, trasmessa su Rai 3. Successivamente ha collaborato anche con altri programmi tra cui Ultimo minuto e Avanzi. Alla fine degli anni ’90 invece intraprende la sua carriera da giornalista politica in TeleCamere, lo show che poi nel 2006 finirà anche per condurre. Quattro anni dopo ritorna in Mi manda Raitre, con il quale aveva collaborato alcuni anni prima.

Nel 2010 passa ad Agorà per poi approdare in Tutti salvi per amore, che consiste in due differenti reportage che narrano la contemporaneità attraverso i legami d’amore. Dal 2017 al 2020 torna nuovamente alla conduzione di Agorà, mentre due anni fa prende le redini del nuovo programma targato Rai 3, Oggi è un altro giorno, di cui è anche autrice.

Ed è proprio qui che nel corso dell’ultima puntata è accaduto un piccolo incidente che ha coinvolto la stessa Bortone. Conosciuta per la sua professionalità e la sua serietà, mai ci saremmo aspettati che potesse accadere proprio a lei.

Il 21 dicembre in studio era ospite Jocelyn Hattab, noto regista di origini tunisine. metre stavano parlando delle sue esperienze lavorative passate, è venuto fuori che lo stesso Hattab ha lavorato come cameraman. A quaesto punto la Bortone non ci ha pensato due volte e gli ha fatto una proposta, che l’uomo ha subito accettato.

Vista la sua esperienza dietro la telecamera, la presentatrice romana gli ha chiesto se la sentisse di andare dietro la cinepresa e mostrare le sue abilità da cameraman. Il regista quindi ha cominciato a manovrare la macchina dimostrando tutta la sua bravura. Ma è proprio in questo momento che è successo il disastro. La Bortone ha deciso di raggiungere Jocelyn ma è inciampata sui fili della telecamera, rischiando non solo di cadere ma di trascinarsi dietro la medesima. Insomma, un’esperienza da dimenticare!