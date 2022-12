Stefano Bettarini, il tragico annuncio arriva così: “In fin di vita…”

L’ex calciatore e il dramma che ha colpito la sua vita. Cosa è successo all’affascinante Stefano Bettarini

Stefano Bettarini è stato un grande giocatore, con diverse maglie tra cui Sampdoria e Fiorentina, fino al suo ritiro a soli 33 anni. Accantonata la carriera di sportivo, ha deciso di provare con quella televisiva e nel 2005 approda al reality La Talpa, mentre nel 2016 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Esperienza che ripete nel 2020 ma questa volta viene espulso poco dopo per una bestemmia.

Tra le altre esperienze veste i panni di inviato a L’Isola dei Famosi nel 2017, e un paio di anni dopo partecipa come concorrente. Così come sarà concorrente a Temptation Island con la giovane Nicoletta Larini, sua compagna ancora oggi, di oltre venti anni più piccola.

Il matrimonio

Stefano Bettarini è anche stato sposato con la simpatica Simona Ventura; dal loro matrimonio durato dal 1998 al 2004 sono nati due figli, Niccolò e Giacomo. I rapporti tra i due ex coniugi all’inizio sono stati molto tesi; a Verissimo l’ex calciatore ha dichiarato: “Simona Ventura mi ha tradito. Ha fatto tante volte finta di niente? Potrei dire lo stesso, anche lei ha dichiarato apertamente di non essere stata fedele”.

Ma oggi per fortuna tra i due è tornato il sereno, a legarli è l’affetto per i figli: “Simona ha ragione quando dice: ‘Bisogna sempre parlare’. Parlare è stato importante per noi. Siamo due genitori responsabili. I nostri dissidi non mineranno mai l’amore e il bene costruttivo che abbiamo per Niccolò e Giacomo”.

Stefano Bettarini: la tragedia

Stefano è molto legato ai figli, e durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip ha confessato a Maria Teresa Ruta: “Ho fatto sempre tutto che potevo fare per loro. Non mi sento di essere un padre non presente. Solo loro sanno la verità. L’importante è non avere rimorsi, certo potevo fare di più ma ho fatto tutto quello che potevo fare e lo rifarei. Spesso si parla dei figlioli e dei sensi di colpa per la separazione ma non c’è una vittima o uno che soffre di più o di meno”.

Proprio uno dei figli ha vissuto una vera tragedia quando ha sfiorato la morte. Nel 2018 Niccolò, che aveva 20 anni, è stato aggredito all’esterno di un noto locale milanese. Accoltellato e preso a calci e pugni, è stato fortunato in quanto nessun organo vitale ha subito danni.

Bettarini ha raccontato in diverse occasioni il momento in cui gli hanno dato la terribile notizia: “Un amico è venuto a suonare il campanello: guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale… in quel momento ti passano mille cose per la testa”.