Silvia Toffanin, arriva la confessione finalmente: la famiglia pronta ad allargarsi

La confessione è arrivata durante una delle puntate di Verissimo e la risposta dei fan non si è fatta attendere.

Silvia Toffanin ormai è una delle conduttrici più apprezzate e amate dal pubblico. Una carriera, la sua, cominciata nel ruolo di letterina di Passaparola, la celebre trasmissione condotta da Gerry Scotti. Oggi invece la ritroviamo a condurre uno dei programmi di punta di Canale 5, Verissimo.

Un’esperienza cominciata nel lontano 2006, ma con gli anni lo show è diventato uno dei più seguiti. Il carisma e la bravura della Toffanin ha veramente conquistato milioni di telespettatori.

In questi 15 anni sono stati molti gli invitati ospiti di Verissimo, che si sono aperti nei confronti della conduttrice condividendo sia i loro momenti di felicità che di difficoltà.

In una delle ultime puntate però è stata la stessa presentatrice veneta a far parlare di sé. Infatti, nolente o volente, ha fatto una dichiarazione che ha decisamente scosso il pubblico. Ma scopriamo insieme i dettagli.

La confessioni di Silvia Toffanin

Come accennato in precedenza, la sua carriera è cominciata come letterina a Passaparola, durante il quale ha conosciuto anche quella che sarebbe diventata una delle sue migliori amiche, Ilary Blasi, anche lei ultimamente al centro della cronaca rosa. Infatti poco tempo fa ha annunciato la separazione da Francesco Totti, dopo ben 17 anni di matrimonio. Ed è proprio questa esperienza nel noto programma di Canale 5 che l’ha fatta entrare nel mondo dello spettacolo, approdando poi a Verissimo. La Toffanin è sempre stata molto riservata, soprattutto quando si tratta della sua famiglia. Non avendo nessun profilo social, molto poco sappiamo di lei.

Dal 2001 fa coppia fissa con Pier Silvio Berlusconi, con il quale ha accolto due bimbi, Lorenzo Mattia, di 12 anni, e Sofia Valentina, di 7. Durante però l’ultima puntata della sua trasmissione, Silvia si è fatta prendere un po’ alla sprovvista durante l’intervista fatta a Belen Rodriguez. Anche quest’ultima infatti ha due figli, Santiago, avuto dal marito Stefano De Martino e Luna Marì, avuta dal suo ex compagno, Antonino Spinalbese.

Le due donne stavano proprio parlando dei figli della showgirl, quando all’improvviso quest’ultima ha dichiarato di non volere avere più figli, ma non si è fermata qui. Belen ha poi chiesto alla conduttrice se lei stessa avesse intenzione di accoglierne un terzo in famiglia. Ed è così arrivata la riposta che molti non si aspettavano: “Si, ma mai dire mai”. Chissà, magari nel prossimo futuro arriverà un lieto annuncio.