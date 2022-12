Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, finalmente escono allo scoperto: il lieto annuncio nel 2023

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più longeve dello show-business. Infatti, stanno insieme da oltre 20 e hanno avuto due figli insieme, anche se non si sono mai sposati. Ora è prevista una bellissima novità in arrivo per i due. Vediamo cosa sta succedendo in casa Berlusconi…

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da oltre 20 anni e i due hanno costruito una bellissima famiglia anche senza essersi mai sposati. Hanno infatti due bambini e sono più uniti e complici che mai.

Il loro amore è nato nel 2000, durante una partita di beneficenza del Milan, durante la quale i due hanno avuto modo di incontrarsi. Sembra sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Nonostante la loro solida relazione, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non hanno mai ufficializzato la loro unione, dicendo di non aver bisogno di un anello come certificazione del loro amore.

Ora è in arrivo una bellissima notizia per i due: il 2023 sarà l’anno della favola…

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: ecco le buone notizie del 2023

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno deciso di comprare una nuova casa. A dare la notizia è stata una rivista chiamata “Nuovo Tv”. Secondo il giornalista che ha scritto l’articolo, i due si trasferiranno lì nel 2023. Questa casa ha le dimensioni di una vera e proprio reggia che si trova nella città di Portofino. Infatti, le sue dimensioni sono spaventose e il costo di acquisto è stato davvero molto alto. Ma sicuramente questo non è un problema per uno degli uomini più influenti d’Italia.

Questa rivista settimanale diretta da Signoretti ha scritto che il lavoro di ristrutturazione sono già iniziati e termineranno a partire dal 2023, per questo motivo i due innamorati potranno trasferirsi lì con tutta la loro famiglia. I due, infatti, hanno avuto due bambini anche se non si sono mai sposati nonostante siano ormai insieme da circa 20 anno. Riccardo Signoretti ha scritto sul settimanale: “Di recente hanno acquistato Villa San Sebastiano, alle pendici del Monte di Portofino e che stanno ristrutturando per andarsi a vivere appena i lavori saranno terminati”.

Sembra che la casa abbia in totale nove camere da letto, sette bagni, una piscina e delle terre con un uliveto, un frutteto e un vigneto. Le sue dimensioni sono quelle di una vera e propria reggia. Lì la conduttrice di Verissimo e l’imprenditore potranno godersi dei bei momenti di relax lontano dagli studi di Mediaset. Silvia Toffanin è da anni al timone di Verissimo che al momento si è fermato per la consueta pausa natalizie e riprendere a partire da gennaio.