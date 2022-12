Iva Zanicchi, mega rissa a Ballando con le Stelle: presa e portata via così | Succede il finimondo

Protagonista di diverse polemiche fin dall’inizio, l’Aquila di Ligonchio è stata portata via di peso dalla trasmissione. Cosa avrà combinato?

Il percorso di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle è stato caratterizzato fin dall’inizio dalle sue discussioni con la giurata Selvaggia Lucarelli. Le due sono scontrate spesso, a cominciare da ottobre, quando la cantante, in risposta al voto della giurata, mormora “che tr**a” pensando di non essere sentita.

Da allora è stato un continuo botta e risposta tra le due, come nelle ultime puntate dove la Lucarelli ha protestato sul valzer portato dalla Zanicchi sostenendo che fosse il quindicesimo e che non sia corretto verso gli altri che le sia permesso di fare sempre lo stesso ballo.

Le parole della Zanicchi

Ospite a Oggi è un altro giorno a sorpresa Iva Zanicchi ha fatto delle confessioni che nessuno si aspettava sulla Lucarelli. Ha dichiarato: “Di solito voglio piacere, ma da sempre, anche da piccola. Un po’ mi dispiace, perché tutto sommato, io non conosco Selvaggia, non ci frequentiamo, non ci siamo mai frequentate. Istintivamente lei mi piace. Perché è una che è intelligente, che dice delle cose, a volte sono d’accordo anche con i suoi pareri. Lei non so perché ha questa… Con me si diverte molto, ma dice anche delle cose giuste eh”.

E ha aggiunto: “Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce”.

La Zanicchi portata via di peso

Ma nel corso di Ballando segreto su Raiplay è stato rivelato un dietro le quinte inedito riguardo le due. Samuel Peron, rivolto alla conduttrice Milly Carlucci ha raccontato: “Tu immagina che quando la Lucarelli ha ripreso il fatto suo, lei è partita…era in pole position contro lo schermo e urlava ‘perché tu..’” e qui Iva Zanicchi confessa: “Parlavo con lei attraverso lo schermo e gli altri mi hanno presa e portata via.”

Alla fine, nonostante tutto la cantante è arrivata in finale, e sempre nel salotto della Bortone ha dichiarato: “Mi dispiace ma anch’io sono andata in finale. Mi dispiace no, sono contenta di essere andata in finale. Magari a qualcuno brucia ma pazienza”.

A chi si riferiva Iva? Qualche sospetto lo abbiamo. Continua: “Non lo so, ma a qualcuno sicuramente, però io credo di non avere tolto il posto a nessuno, perché io mi sono impegnata, io ho ballato: l’ultima sera io ho ballato. Samuel ha fatto una coreografia bellissima, commovente”.