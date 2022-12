Riccardo Scamarcio, il dramma rivelato in diretta che l’ha devastato: “Non sono ancora guarito”

L’amato attore ha rivelato il suo dramma; nessuno si aspettava quelle parole. Cosa succede nella vita dell’affascinante Riccardo Scamarcio?

Ci sono attori che pur con il passare degli anni tendiamo a ricordare sempre giovani e quasi fermi nel ruolo che più ci ha affascinati. Uno di questi è certamente Riccardo Scamarcio, classe 1979, che per molti è ancora il tenebroso Step di Tre metri sopra il cielo, blockbuster romantico tratto dall’omonimo libro di Federico Moccia.

Ma Riccardo non solo è cresciuto, ha anche prestato il suo viso d’angelo a diverse pellicole negli anni, vincendo diversi premi. Il suo debutto è avvenuto nel 2001 con la serie Compagni di scuola, poi è ne L’uomo perfetto, Nessuno si salva da solo, Mine vaganti, solo per citarne alcuni.

La maturità

Oggi Riccardo Scamarcio è un apprezzatissimo attore che riesce a calarsi nei panni più disparati. Quest’anno lo abbiamo visto al cinema nel dramma in costume L’Ombra del giorno, e intervistato da Rolling Stones ha spiegato: “Credo sia merito della maturità, sono cresciuto e quindi ho anche l’opportunità anagrafica di affrontare certe sfide, certe età, certi modelli di uomini” e aggiunge “In tutti i miei personaggi ci sono io. Anche in quelli più meschini, vivo un processo di identificazione costante e sempre senza giudizio morale.[…]c’è qualcosa di profondamente mistico nel mestiere dell’attore, un gioco continuo a perdere se stessi liberandosi dall’Io e dal super Ego”.

Ma il set non gli ha portato solo la fama; nel 2005 conosce quella che per oltre anni è stata la sua compagna, Valeria Golino, di 14 anni più grande.

Il dramma di Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino, attrice e regista, hanno anche recitato assieme in alcune pellicole come L’uomo nero, Miele, I villeggianti. Sempre insieme, sempre uniti, i due avrebbero dovuto sposarsi nel 2015, le pubblicazioni sono state affisse ma alla fine il matrimonio è saltato per mancanza di tempo, come dirà lui in seguito.

Purtroppo il loro amore improvvisamente è finito, lasciando dietro di sé un grande dolore ma anche una nuova consapevolezza. Valeria ha dichiarato che questa è stata “una forte delusione sentimentale, la più grande della mia vita” e che oggi “Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente”. Questo non gli ha impedito di lavorare ancora assieme; nel 2018 lo sceglie per il suo film Euforia.

E Riccardo come ha vissuto la fine di questo amore? A Vanity Fair ha rivelato: “È una sconfitta. È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito“.