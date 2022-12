“Luna Marie è mia figlia”: spunta la vera madre della bambina | l’indiscrezione dice che non è la figlia di Belen Rodriguez

Luna Marie è la bambina nata nel 2021 dall’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che purtroppo è finito solo pochi mesi dopo. Ora, tuttavia, spunta un video agghiacciante. “Sono io la vera madre di Luna Marì” dice la donna.

La storia tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non è durata poi molto. Infatti, dopo poco più di un anno, i due si sono lasciati e la showgirl è tornata con Stefano De Martino.

Tuttavia, dalla loro relazione è nata una splendida bambina che è stata chiamata Luna Marì, la secondogenita per Belen, dopo Santiago avuto con il ballerino partenopeo.

Belen aveva detto di aver ritrovato la serenità accanto all’ex parrucchiere ma le cose non sono andate proprio come si aspettavano.

Ora i due non stanno più insieme. Su TikTok è diventato molto virale un video di una signora che dice di essere la vera madre della bambina. Vediamo cosa sta succedendo.

Nel web è stato diffuso un video scioccante: non è Belen la madre di Luna Marie?

È di qualche giorno fa un video pubblico su TikTok da Tatiana Sova che ha fatto letteralmente il giro del web. La ventinovenne di origini ucraine ha dichiarato alle persone di essere la madre di Luna Marie, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Questa notizia ha avuto parecchia risonanza perché il racconto fatto dalla donna è davvero allucinante.

In un video che dura circa cinque minuti, Tatiana Sova ha raccontato di aver subito un furto di organi, tra cui ovociti e gameti, in seguito a un intervento chirurgico per la rimozione di alcune protesi al seno. Senza alcun timore fa nomi e cognomi dei presunti chirurghi plastici che avrebbero eseguito l’intervento, sottraendo illecitamente alcuni organi. Nel filmato dice a gran voce: “Belen Rodriguez, Luna Marie potrebbe non essere tua figlia, ma la mia”. Infatti, secondo Tatiana Sova la bambina non assomiglia per niente ai genitori ma sarebbe molto simile a lei quando era piccola. Sono state oltre 604.100 le visualizzazioni sul social network cinese.

La supposta operazione sarebbe avvenuta nel 2020. Sempre secondo il racconto della donna ucraina lei avrebbe sporto denuncia alla procura di Verona ma questo sarebbe già stato archiviato. In seguito all’intervento di chirurgia estetica, Tatiana è andata in menopausa all’età di soli 28 anni, perdendo per sempre la possibilità di avere dei figli. Gli ovociti esportati alla donna, sarebbero stati utilizzati per la fecondazione assistiti di Belen Rodriguez. I mesi combaciano ma non ci sono prove di quanto detto dalla donna che sembra un delirio. Per il momento non c’è stato nessun commento in merito alla vicenda dai diretti interessati.