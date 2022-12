Avete mai visto dove vive Carlo Conti a Firenze? Abita in una torre antichissima | È di una bellezza pazzesca

Il popolare volto della Rai vive in una dimora davvero spettacolare, un’antica torre nel capoluogo toscano

Carlo Conti è uno dei volti di punta della Rai. Il conduttore, di origini fiorentine, ha da poco superato i 60 anni ed è in televisione da circa 40. Dal suo esordio con Discoring negli anni 80 al successo di Vernice Fresca nel 1992, fino al suo debutto come conduttore di seguitissimi quiz nel 1997, e nello stesso anno è anche il volto di Miss Italia nel Mondo. Dal 2000 è, come detto, il volto della Rai.

Qui la sua carriera ha avuto la vera svolta: L’Eredità, Affari Tuoi, I raccomandati, Tale e quale show, solo per dirne alcuni. Come non citare le sue presenze in tre edizioni del Festival di Sanremo, dal 2015 al 2017. Insomma, l’uomo è una presenza fissa in tv, e il pubblico lo ama.

La casa di Carlo Conti

Carlo Conti ha una casa nella Capitale, dove soggiorna quando è occupato con il lavoro. Ma appena può, torna nella sua amata Firenze dalla moglie Francesca Vaccaro, sposata nel 2012, e dal figlio Matteo, nato un paio di anni dopo. Ed è proprio qui che la sua casa desta meraviglia.

Posta proprio nel centro della magica città di Firenze, culla del Rinascimento italiano, Carlo Conti vive in una Torre medievale. Un attico di, pare, 70 metri quadri in cima alla Torre dei Ramaglianti, molto vicina allo splendido Palazzo Vecchio. Nonostante i lavori di ristrutturazione negli anni 50 ad opera dell’architetto Giovanni Michelucci, l’aspetto della Torre non è stato minimamente modificato, conservando il suo caratteristico aspetto medievale, come molte altre nella città.

La storica Torre, appartenente ai Ramaglianti, famiglia ghibellina vissuta ai tempi delle contese che hanno visto coinvolto anche il sommo poeta Dante Alighieri, è situata nel quartiere Oltrarno e si appoggia nel lato posteriore alla Torre dei Belfredelli.

Il costo

Purtroppo non abbiamo nessuna informazione sui suoi interni, mai mostrati da Carlo Conti, ma sappiamo quanto ha pagato una simile meraviglia. Stando a quanto reperito in rete, il conduttore si sarebbe aggiudicato l’attico grazie ad un’asta tenuta dal Comune di Fiesole nel 2010.

Partendo da una base di 800mila euro, Conti avrebbe pagato ben 904mila euro. Un vero affare, tenendo conto che oggi la sua proprietà si dice valga un milione e 200mila euro. Scherzando, dopo l’acquisto, pare abbia detto, come riportano alcuni siti: “Il direttore della mia banca è un po’ meno contento, però mi augura tanta salute nei prossimi anni”.