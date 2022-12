Giorgia, il suo addio distrugge il mondo della musica: troppo giovane per abbandonare così

Giorgia è una delle cantanti italiane più brave e talentuose della musica contemporanea. Ha infatti saputo incantare il pubblico con la sua tecnica perfetta e la sua grande estensione vocale. Eppure, ora sembra intenzionata a lasciare il mondo della musica.

Giorgia ha iniziato la sua carriera di cantante giovanissima a Sanremo giovani nel 1993, vincendolo e guadagnandosi la possibilità di partecipare al festival vero e proprio nella sezione Nuove proposte.

Da quel momento in poi inizia la sua scesa nel mondo della musica italiana, diventando una delle big più amate.

Infatti, la cantante diventa molto apprezzata anche a livello internazionale e ha il grande privilegio di cantare insieme a Elton John, durante le date italiane del suo tour. Inoltre, instaura un sodalizio artistico con Pino Daniele, grazie al quale viene pubblicato l’album “Mangio troppa cioccolata”. Ora arriva il ritorno a Sanremo,

Tuttavia, sembra che la cantante abbia deciso di abbandonare il mondo della musica per dedicarsi a un’altra sua passione.

Cambio di carriera per Giorgia: è addio alla musica?

Nonostante la conferma della sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo, sembra che ci siano delle novità in arrivo per una delle cantanti più amate della musica italiana. Infatti, Giorgia vorrebbe forse dire addio per sempre alla sua carriera di cantante per dedicarsi alla sua nuova passione: Il cinema. I suoi fan sono rimasti perplessi per questa notizia che non sarebbe sicuramente positiva.

Il mondo del cinema però ha sempre affascinato Giorgia che ora ci si sta dedicando con impegno, proprio come sta succedendo ad altre cantanti (come Emma e Elodie). Infatti, ha di recente girato un film di Rocco Papaleo intitolato Scordato, dove interpreta proprio la protagonista. L’attore ha dovuto usare tutte le sue arti persuasive per convincere la cantante a prendere parte alla pellicola cinematografica. Le riprese di questo film sono iniziate durante l’estate 2021 in Basilicata. Dovrebbe essere nelle sale verso il mese di marzo 2023.

Detto questo, in passato Giorgia aveva già dichiarato di volersi dedicare a una nuova sfida in ambito lavorativo, sogno che finalmente si concretizzerà e per cui è lecito prendersi una pausa. Non è chiaro se riuscirà a portare avanti entrambe le carriere in parallelo anche perché i film di solito richiedono un grande impiego di tempo e impegno che difficilmente si concilia con concerti e registrazione di dischi. Che sia invece un addio alle scene definitivo per quanto riguarda il mondo della musica? Potremo scoprirlo solo con il tempo.