Amadeus, conoscete il suo patrimonio? Si parla di cifre enormi | Non ve lo immaginate neanche

Ha alle spalle una lunga carriera, e ha appena compiuto 60 anni. Il patrimonio accumulato da Amadeus è da capogiro

All’anagrafe si chiama Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ma per tutti è Amadeus. Ha appena compiuto 60 anni ed è uno dei volti di punta della Rai, dopo un esordio in radio. Nella sua lunga carriera è stato conduttore di diversi programmi di successo, da I soliti Ignoti a Reazione a Catena, da L’anno che verrà a L’Eredità.

Durante quest’ultima avventura ha conosciuto quella che è diventata la sua amata moglie, Giovanna Civitillo, di 15 anni più giovane. Lei era la ballerina de La Scossa, e lui la scossa l’ha avuta davvero. Assieme dal 2003, nel 2009 hanno dato alla luce Josè Alberto e nel 2009 si sono uniti con rito civile in attesa dell’annullamento del primo matrimonio con Marisa Di Martino dal quale è nata Alice. L’11 luglio 2019 si sono sposati in chiesa.

Il Festival di Sanremo

Ma Amadeus ha raggiunto un grande successo da quando calca il palco del Festival di Sanremo, ovvero dal 2020. E a quanto pare è stato riconfermato per i prossimi due. Per quanto riguarda la prossima edizione, sono tutti in fermento per conoscere i nomi che lo affiancheranno.

Al momento per certo si hanno solo i nomi di Gianni Morandi che sarà presente tutte le sere, Chiara Ferragni ad inizio e fine kermesse musicale e Francesca Fagnani, forse l’8 febbraio. Quindi resterebbero scoperte le serate di giovedì e venerdì, che saranno affidate al quarto nome.

Ma, come ha detto al programma musicale Facciamo finta che su R101: “È un lavoro che accade di volta in volta, io mi lascio guidare un po’ dalle sensazioni: Francesca Fagnani quando l’ho annunciata l’avevo pensata in realtà tre giorni prima, l’ho chiamata subito, l’ho invitata all’istante. Sono quelle cose che a volte mi vengono in mente per una sensazione”.

Il patrimonio di Amadeus

Ma tutto il lavoro di Amadeus ha fruttato molto, a quanto sembra. Secondo alcuni siti, per ogni edizione del Festival in cui è stato direttore artistico e conduttore avrebbe guadagnato circa 500/600mila, oltre tutte le sponsorizzazioni. A questi si aggiungono ovviamente le altre conduzioni.

Pare che nel 2017 avrebbe guadagnato circa 800/900mila euro per superare il milione di euro l’anno successivo. Aggiungendo il tutto alle sole esperienze con i tre Festival di Sanremo, possiamo affermare che il patrimonio del simpatico Amadeus dovrebbe essere abbondantemente di diversi milioni di euro, tanto per fargli due conti in tasca.