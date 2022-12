Addio Ornella Vanoni, nessuno avrebbe voluto sentire questo annuncio: non ce l’ha fatta a resistere | Ci mancherà

Ornella Vanoni è una delle regine indiscusse della musica italiana. Da sempre considerata una leonessa con il suo carattere forte e determinati, ora non ce l’ha fatta proprio a resistere. Ecco l’annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire…

Ornella Vanoni è una delle cantanti più apprezzate della storia musicale dello stivale. Infatti, con la sua inconfondibile voce ha inciso dei pezzi rimasti nella memoria di tutti.

È molto conosciuta per essere una che non le manda di certo a dire. Anzi, più di una volta si è lasciata andare a dei commenti che hanno suscitato ilarità sul web, rendendola iconica.

Tuttavia, la donna è spesso stata soggetta a qualche problema di salute, dovuto forse a uno stile di vita un pochino dissoluto.

Ora arriva una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire e il pubblico si prepara a dire addio a Ornella Vannoni.

Ornella Vanoni non ce la fa a resistere: l’addio è definitivo

Da pochissimo tempo Ornella Vanoni ha deciso di fare un annuncio tramite alcuni post su Instagram e Facebook che ha davvero sconvolto e devastato i suoi fan. Infatti, la donna è davvero molto amata e ha un discreto seguito sui social network, anche grazie alle sue iconiche frasi finite su TrashItaliano, come la celebre frase detta da Fabio Fazio: “Non so se arrivo a Natale”. Ora la cantante ha annunciato con molto rammarico di aver bisogno di una pausa, a causa di alcuni problemi fisici che sta manifestando.

Nel post si legge: “Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo.”. Non è chiaro quando tornerà sul palco, per il momento non si hanno aggiornamenti.

Questo messaggio è stata una doccia fredda per il suo pubblico che ha fatto molta difficoltà ad accettare la cosa. Tuttavia, non è mancato il sostegno da parte dei suoi accaniti fan che le hanno detto quanto fosse importante riposarsi. Infatti, nessuno dovrebbe strapazzarsi in questo modo se inizia a manifestare delle problematiche chiaramente legate allo stress. Quando sarà pronta Ornella Vanoni saprà tornare più forte e carica di prima. Infatti, le auguriamo una pronta guarigione un 2023 ricco di concerti e ospitate televisive.