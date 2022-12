Gerry Scotti non ce l’ha fatta, è successo in queste ore: è rimasto con noi finché ha potuto | Italiani nella disperazione

La notizia è dell’ultima ora. Purtroppo il presentatore lombardo ci ha abbandonato. I telespettatori nello shock più totale.

Gerry Scotti è senza alcun dubbio uno dei presentatoti più stimati e apprezzati dal pubblico italiano. Una carriera, la sua, cominciata in Radio, quando negli anni ’70 approda a Radio Hinterland Milano2 per poi passare a Radio Milano International.

Nei prim anni ’80 invece, grazie all’aiuto di Claudio Cecchetto arriva a Radio Deejay ed è proprio quest’ultimo che gli permette di debuttare sul piccolo schermo.

Nel 1983 quindi inizia la carriera di presentatore televisivo e da qual momento non si è più fermato. Nel corso degli anni ha condotto moltissimi programmi di successo e finora può vantare oltre 8000 puntate realizzate sulle Reti Mediaset. Un bel traguardo per un presentatore del suo calibro.

Tra le sue trasmissioni ricordiamo Passaparola, Chi vuol essere milionario, Striscia la Notizia, Il Quizzone, Festivalbar, La sai l’ultima?, Peperissima la Corrida, Lo Show dei record, Caduta Libera, Io Canto e The Wall.

Il passaggio del testimone

Tutto cambierà da gennaio 2023. Questo è quanto è stato deciso da Mediaset, che dal prossimo anno ha modificato la programmazione di alcuni programmi. Tra questi c’è anche Caduta Libera, condotto, come accennato in precedenza, dallo stesso Gerry Scotti. Lo show ha debuttato nel 2015, ma nel corso degli anni ha riscosso sempre più successo. Basta considerare che nell’ultimo mese le puntate in replica hanno raggiunto più del 20% di share, con circa 3 milioni e mezzo di telespettatori che si sono sintonizzati su Canale 5 in questa fascia oraria.

Però da gennaio quest’ultimo verrà sostituito da Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione del suo immancabile compagno di lavoro, Luca Laurenti. Questo show invece è andato in onda per la prima volta più di 10 anni fa ed è ormai giunto all’undicesima edizione. Quindi da gennaio sarà proprio Bonolis con il suo Avanti un altro a scontrarsi con l’Eredità, presentato da Flavio Insinna, che ha preso le redini del programma da Carlo Conti, quando nel 2018 ha deciso di lasciare lo show.

Ci sono anche altri cambiamenti in vista sul palinsesto Mediaset. Dopo la pausa natalizia ritorneranno altri due programmi di punta di Canale 5, Amici, condotto come sempre da Maria De Filippi, e Verissimo. Infatti nell’ultimo periodo stanno andando in onda le repliche di alcune delle interviste più belle ed emozionanti fatte da Silvia Toffanin. Due trasmissioni che stanno ottenendo ottimi ascolti, con una media che si assesta intorno al 20% di share.