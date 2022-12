Veronica Gentili, una vera ‘tragedia’: non c’è stato nulla da fare | È successo in queste ore

Veronica Gentili e la tragedia che non è stata possibile poter evitare, è successo tutto improvvisamente: ecco cosa è accaduto

La bellissima Veronica Gentili ha conquistato il pubblico italiano per la sua enorme professionalità che la contraddistingue dal resto, soprattutto nei programmi da lei condotti come Controcorrente e Stasera Italia. In molti ricorderanno la famosa litigata in diretta con Vittorio Sgarbi, in cui proprio Vittoria è riuscita a tenergli testa senza problemi. Di recente, però, la conduttrice ha dovuto affrontare un cambio di programma che ha lasciato davvero stizziti i fan.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma Veronica Gentili è la figlia di un noto dirigente Rai, artista e mercante d’arte. Non solo: nonostante ciò, però, la ragazza matura l’interesse e la passione per la letteratura, per la politica e per la recitazione, tanto che si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 2006, intraprendendo questa strada. La presenza della giovane viene notata in molti programmi televisivi di successo come Coffee Break, Radio 24, L’aria che tira e Stasera Italia.

La conduttrice, non ama parlare troppo della sua vita privata, affermando di essere molto riservata. In una lunga intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, la Gentili ha affermato di essersi fidanzata con Massimo, un uomo che “lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore“. Ha anche aggiunto, che oltre il cinema, il buon Massimo è anche un ottimo chef: “Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo: trippa, lasagne con carciofi e scamorza, polpettone con ricotta e spinaci…Diciamo che me lo sono scelto bene”.

Veronica Gentili da qualche tempo è al timone del noto show molto seguito dal pubblico che si intitola Controcorrente anche se, ultimamente una notizia ha lasciato senza parole i telespettatori che apprezzano in maniera particolare il programma da lei condotto.

Veronica Gentili e l’annuncio improvviso: ecco di che si tratta

Come già accennato, la bella Veronica Gentili è al timone del programma Controccorente, ma qualche giorno fa ha annunciato di lasciare in maniera temporanea il programma nelle mani della collega Alessandra Viero.

La bela Veronica, aveva augurato buone feste agli italiani, annunciando l’appuntamento con il programma a Gennaio 2023.

Tuttavia, Mediaset ha deciso di annullare la pausa natalizia del programma che, dopo essere tornato in onda già il 14, prevede ora altri tre appuntamenti il 21 e 28 dicembre e il 4 gennaio. In sostituzione alla Gentili ci sarà Alessandra Viero, volto di Quarto Grado. E’ lecito pensare che la giovane Gentili sia semplicemente in ferie.