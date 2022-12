Kledi Kaliu, l’addio doloroso: non c’è stato niente da fare per lui

Kledi Kadiu e l’addio doloroso che ha lasciato senza parole l’Italia intera: in una intervista ha spiegato i motivi

Il suo talento e la sua professionalità hanno lasciato senza parole l’Italia intera, parliamo di Kledi Kadiu. L’uomo, in molti lo ricordano nel noto talent show condotto da Maria De Filippi, Amici, in qualità di ballerino professionista. Inoltre, proprio la conduttrice dette prova del suo talento nella danza con un passo a due presentato qualche anno fa negli studi di C’è posta per te. I fan si sono sempre chiesti come mai il ballerino ha deciso di allontanarsi in maniera drastica dai riflettori? Lo ha svelato proprio lui in una intervista.

Kledi nasce in Albania, precisamente a Tirana nel 1974 e, sin da giovanissimo matura la grande passione per il mondo della danza. Nel 1992 si diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza, e successivamente entra a far arte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana, ricoprendo ruoli importanti e da solista in alcune tra le oper più importanti del mondo come Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte e Dafni e Cloe.

A credere nel suo talento sin da subito fu il maestro Carlo Palacios che decise di indirizzarlo verso il mondo televisivo. L’esperienza televisiva che gli si attribuisce, dopo il suo trasferimento in Italia fu quella di Buona Domenica. In occasione del provino per questa trasmissione, egli raccontò che la sua macchina si fermò e avrebbe convinto Garrison a farlo ballare da solo, anche se tutti gli altri candidati avevano terminato i loro provini. E’ stata questa la sua fortuna.

Da quel momento in poi, l’uomo divenne volto di Amici di Maria De Filippi e, notato dalla stessa, le fu chiesto di improvvisare un ballo a C’è posta per te. In una intervista, Kledi affermò: “Nel 1999 facevo le prove generali per la trasmissione ‘Buona Domenica’, condotta da Maurizio Costanzo. Lì Maria De Filippi mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia e mi ha proposto di improvvisare un momento di danza nella sua trasmissione, ‘C’è posta per te”. In molti, si sono chiesti il motivo del suo allontanamento dai riflettori.

Kledi e l’addio improvviso : ecco la verità

Per molti anni il volto di Kledi è stato tra i più apprezzati del talent show Amici di Maria De Filippi. Di recente, infatti, è tornato nel programma per valutare una sfida; la domanda, però, sorge spontanea: Ma perché l’uomo ha deciso di allontanarsi dal programma che gli ha dato molta visibilità e notorietà nel mondo dello spettacolo?

In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, proprio il ballerino ne ha parlato affermando: “Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro come facevo prima”.

Nonostante tutto, ha dovuto prendere questa decisione a malincuore anche se è rimasto sempre nel cuore di Maria De Filippi che propone al giovane di ritornare in qualsiasi veste.