Luca Laurenti, il triste anonimato alla tv: “Vive da solo non sa nemmeno che c’è il coronavirus”

Luca Laurenti e la situazione difficile che vive al di fuori dalla televisione: una tristezza infinita e la preoccupazione dei fan cresce

Un noto personaggio della televisione e italiana, che da anni ormai è al fianco di Paolo Bonolis e insieme formano un duo davvero scoppiettante e super amato dal pubblico è quello con il suo amico e collega Luca Laurenti. Insieme hanno conquistato l’attenzione del pubblico in diverse trasmissioni di punta come il Festival di Sanremo, Tira e Molla ad Avanti un altro, Ciao Darwin e Striscia la notizia. Proprio il grande amico ha fatto una confessione davvero incredibile sull’uomo e musicista.

Sin da giovanissimo, nutre una forte propensione per il mondo dello spettacolo, tanto che nel 1988 ottiene una parte nel noto programma Prove e Dibattito di Gianni Ippoliti. Inoltre, prima di approdare nel mondo televisivo, Laurenti lavora in un villaggio turistico per circa un annetto.

A svelare l’incontro che ha cambiato la vita a Laurenti, è stato lo stesso Bonolis che in una intervista ha raccontato il retroscena di quel fatidico provino per la trasmissione Urka del 1991: ““Cercavamo qualcuno che cantasse. Ad un certo punto entrò questo ragazzo con una busta di plastica del supermercato. Cantò un pezzo di Stevie Wonder molto difficile e rimanemmo sorpresi, lo prendemmo subito”. Da lì è nata la forte amicizia e il legame artistico con cui da circa ventidue anni e mezzo condividono insieme.

In molti si sono sempre chiesti se la su voce fosse farina del suo sacco o oggetto di imitazione. Laurenti, a questa domanda ha risposto: “Sono proprio così di mio. Quando canto c’ho un vocione. Quando parlo un vocino. La gente si mette a ridere per la differenza. È come essere in due, io e il sosia. Ma non sono costruito”. Di recente, proprio il collega Paolo Bonolis ha fatto una rivelazione sull’uomo che ha lasciato tutti senza parole poiché davvero inaspettata.

La rivelazione su Luca Laurenti: ecco cosa fa

Nonostante i successi che condivide con Paolo Bonolis, oggi Luca Laurenti pare si sia allontanato dai riflettori dello spettacolo. A svelare come vive Laurenti nella sua sfera privata è proprio Bonolis che ha confessato: “Conduce vita monacale. Non ha social: come gli indigeni della foresta, che hanno paura che gli rubino l’anima”.

Inoltre, ci ha tenuto a precisare che hanno litigato svariate volte: “Se abbiamo litigato? “Cazza**e. Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.

In molti chiedono a Bonolis che fine avesse fatto Luca Laurenti e, in una recente intervista, il conduttore risponde: “Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus“.