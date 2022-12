Simona Ventura, distrutta dalla malattia: ha colpito anche lei | La confessione è da brividi

La simpatica conduttrice Simona Ventura colpita da una malattia racconta sui social cosa le è successo

Simona Ventura è una famosa conduttrice che ha iniziato la sua lunga carriera dai primi anni 90, facendosi notare per la sua simpatia, spontaneità e schiettezza. Indimenticabile a Mai dire gol con l’irriverenza della Gialappa’s Band, ma anche a Scherzi a parte, Zelig e Le Iene.

Per molti anni è poi stata legata alla Rai al timone di Quelli che il calcio; suo è anche per otto edizioni L’Isola dei famosi. Insomma, SuperSimo, come è stata soprannominata, non si ferma mai. Nella vita privata è stata legata all’ex calciatore Stefano Bettarini dal 1998 al 2004, divorziando quattro anni dopo a causa dei tradimenti di lui. Dal loro matrimonio nascono Niccolò e Giacomo. Nel 2014, dopo alcuni anni di affido, adotta Caterina.

Simona Ventura: basta al bisturi

Bellissima al naturale, purtroppo anche Simona Ventura ha ceduto al fascino del bisturi selvaggio mostrandosi per alcuni anni con un viso completamente diverso dal suo, tirato e inespressivo. Finché è rinsavita, come ha raccontato a Belve: “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata ospite al ‘Maurizio Costanzo’. Quando mi sono guardata mi sono messa a piangere. Allora lì ho detto stop. Non lo rifarei, però allora andava bene. Ho sempre fatto le cose un po’ per ribellione. In faccia sto recuperando la mia espressività, anche perché non devo fare la modella. Mi piace poter andare avanti, ho recuperato la mia espressività, anche perché voglio avere questa”.

Recentemente la frizzante conduttrice è stata colpita da una malattia della quale ha parlato sui social, scatenando una grossa bufera. Di che si tratta? E perché è stata criticata? Scopriamolo.

La malattia

Per qualche giorno Simona Ventura è stata assente dai social finché, circa una settimana fa, è tornata e ha raccontato cosa le fosse successo. Si è allontanata a causa di una malattia, e spiega: “Riemergo dopo 3 giorni, messa ko dalla celeberrima (e famigerata) influenza ‘australiana’. Na bella botta. Se riuscite fate il vaccino influenzale”.

Tanto è bastato per scatenare i soliti che non hanno perso occasione per attaccare la conduttrice duramente, inveendo contro di lei e contro i vaccini. Leggiamo tra i commenti: “Ma quando mai. Fateveli tutti voi anche i nostri, Ve li doniamo tutti” e “No neanche morta non mi fregano più” o ancora “Ma basta consigliare i vaccini! Piuttosto consiglia una vita sana, una giusta alimentazione ed il rafforzamento del sistema immunitario”.

Per fortuna non tutti le hanno dato contro, qualcuno l’ha appoggiata e ringraziata come un uomo che ha dichiarato: “Sono un sanitario, grazie per il consiglio che ha dato, il vaccino è fondamentale per proteggere le fasce a rischio” e una follower che ha confessato “Dopo la bruttissima influenza avuta lo scorso anno, mi sono convertita al vaccino antinfluenzale per questo anno. Ero contraria a farlo ma sono stata troppo male e vediamo come andrà stavolta”.