Michelle Hunziker, la bomba atomica sull’intimità con Eros Ramazzotti: ” Facevo di tutto”

Nuovi dettagli a distanza di tanto tempo sulla vita matrimoniale di Michelle ed Eros. Quello che viene fuori è sconvolgente

La storia tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fatto sognare ai tempi quando lei, ancora sconosciuta e giovanissima, sposa uno dei cantanti più famosi in Italia. I due hanno 14 anni di differenza; è il 1995 quando inizia il loro amore coronato l’anno successivo dalla nascita di Aurora e suggellato dal matrimonio nel 1998.

Molti ricordano che il famoso brano Più bella cosa è proprio una fantastica dedica d’amore alla giovanissima fidanzata di Eros, che appare anche nel video. Purtroppo però non tutte le favole hanno il lieto fine e dopo 7 anni d’amore i due si separano nel 2002 e divorziano nel 2009.

Michelle ed Eros: nuovi amori

In seguito entrambi si sono risposati; Michelle con Tomaso Trussardi, nel 2014 dopo 3 anni di fidanzamento. Da questo matrimonio, terminato quest’anno, soni nate Celeste e Sole. Anche Eros non ha avuto fortuna; nel 2009 conosce Marika Pellegrinelli e la sposa nel 2014, dando alla luce Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ma nel 2019 si lasciano.

Il primo amore però non si scorda mai e ancora oggi molti chiedono a Michelle del suo primo matrimonio. Forse non tutti ricorderanno che all’epoca la povera svizzera è stata vittima di una setta che l’ha plagiata e allontanata dai suoi affetti più cari, come ha avuto il coraggio di confessare solo in seguito nel suo libro Una vita apparentemente perfetta.

Il racconto di Michelle su quei cinque anni bui è da brivido, e in seguito torna sull’argomento in alcune interviste dove racconta: “La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta. Ho dovuto fare i conti con i miei sensi di colpa. Lavoravo tantissimo in quel periodo, loro avevano il mio telefono in mano e, quando mi arrivavano i messaggi, li cancellavano. Mia mamma mi ha colpito, pensa il dolore di una mamma che non vede la figlia per tanti anni. Ha cercato di venire dietro le quinte a salutarmi ma l’hanno cacciata. Stavo per morire? Mi avevano convinto che qualora fossi andata via dalla setta, sarei morta. Mi hanno ricattata: mi hanno detto che sarei morta nel sonno, nella notte”.

I dettagli sulla vita con Eros

Quello che colpisce è che proprio a causa di questa setta Michelle ed Eros si sono lasciati. Spiega: “Clelia, la santona, ti catturava per la bellezza e la purezza, Era sempre profumata, con un sorriso pazzesco” ma le sue richieste sono sempre più pressanti. Soprattutto riguardo la purezza; gli adepti infatti devono rispettare la regola della pulizia non solo attraverso l’igiene personale ma anche evitando rapporti intimi e allontanandosi dalle persone con energie negative: “Facevo di tutto, mi sottoponevo a tutto pensando di essere una persona migliore, ma in realtà, mi privavo di tutto”.

Il motivo scatenante del divorzio; in pratica dai 23 ai 27 anni Michelle non ha avuto nessun rapporto intimo, un’astinenza che è inevitabilmente pesata sul matrimonio: “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Lì è successo tutto”.