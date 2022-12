Fedez, pestato pesantemente da “loro”: le immagini sono scioccanti | Ecco cos’è successo

Il cantante milanese è stato picchiato malamente, ma cosa è successo esattamente? Scopriamo insieme i dettagli.

Una situazione, quella in cui si è trovato Fedez, che nessuno avrebbe mai immaginato potesse succedere veramente e invece il malcapitato stavolta è stato proprio il rapper e giudice di X Factor.

Diventato noto circa quindici anni fa, la sua fama è aumentata notevolmente grazie alla sua vita privata. Infatti è sposato con Chiara Ferragni, senza dubbio la fashion influencer italiana più famosa del mondo. Una carriera nata proprio sui social, grazie ai quali l’imprenditrice ha fatto la sua fortuna.

La coppia si è conosciuta nel 2015 a Los Angeles tramite degli amici comuni, ma la scintilla è scoccata alcuni mesi dopo quando Fedez insieme a J-Ax pubblicano il singolo Vorrei ma non posto, dove si fa riferimento anche al cagnolino della influencer “un papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”.

Entrambi single si sono rivisti una volta tornati in Italia e da quel momento non si sono più lasciati. I due hanno poi sugellato la loro unione il 1 settembre 2018, circondati dalle famiglie e dagli amici più cari. Con loro era presente anche il primogenito della copia, Leone. Nel 2021 invece la coppia ha accolto Vittoria, la piccolina di casa.

L’aggressione di Fedez

Fedez ha una carriera decennale alle spalle. Cresciuto nella periferia Milano, si appassiona alla musica fin da giovane. La stessa che poi lo ha portato al successo. Oggigiorno è sicuramente uno dei cantanti italiani più benestanti del Bel Paese.

Da settembre è ritornato anche sul piccolo schermo nel ruolo di giudice di X factor, al fianco di Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Una edizione, la sedicesima, ricca di sorprese e forti emozioni e che ha vinto trionfare i Santi Francesi, il duo capitanato da Rkomi. Nell’ultimo periodo il rapper milanese è tornato sotto i riflettori, e stavolta per colpa di una rissa. In uno dei suoi ultimi videoclip musicali intitolato Morire Morire, Fedez viene aggredito da un branco di estremisti di destra.

Ovviamente dietro a ciò c’è un preciso messaggio politico. Il cantante nel corso degli anni non si è mai tirato indietro nel condividere i suoi pensieri, anche se relativi a questioni politiche e controverse. Non sono nemmeno mai mancate le critiche che però il marito della Ferragni ha sempre affrontato a testa alta. Insomma, in questi anni abbiamo imparato ad apprezzare anche il suo carattere diretto e frizzantino, a volte necessario per poter replicare agli haters.