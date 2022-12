Pia, la figlia di Raffella Fico e Mario Balotelli ve la ricordate? Ecco oggi com’è diventata

La piccola Pia al centro di una grande polemica alla nascita oggi è cresciuta ed è meravigliosa. Com’è diventata

Ancora prima di nascere la piccola Pia, come molti ricorderanno, è stata al centro di una grossa polemica tra i suoi genitori Raffaella Fico e Mario Balotelli. La showgirl ex gieffina e il calciatore sono venuti allo scoperto nel 2011, quando le loro foto sono uscite sui giornali. Una storia che all’inizio ha fatto sognare, ma che in breve si è trasformata in dramma.

Mario viene accostato a diverse donne compresa una escort finché Raffaella a maggio del 2012 mette la parola fine alla storia a causa dei continui tradimenti, come dichiara. Ma non è finita, scopre di essere incinta e da lì inizia il tira e molla poiché l’ex chiede l’esame del DNA e lei per lungo tempo rifiuta. Fino al 2014, quando Pia viene ufficialmente riconosciuta da Balotelli.

Il racconto di Raffaella Fico

In seguito Raffaella Fico ha dichiarato a Chi: “Ho chiamato Mario mentre era in ritiro con la Nazionale, il giorno prima della partita contro la Germania. Gli ho detto: Ti ricordi il nostro sogno di diventare genitori? Ecco, quel sogno è diventato realtà. Aspetto un bambino. Il tuo bambino”. Ma prima di arrivare al lieto fine la donna ne ha passate davvero tante, e lo ha raccontato in lacrime durante la sua seconda esperienza al GF, questa volta versione vip, nel 2021.

Ripercorrendo la storia con Mario Balotelli ha confessato che quello con lui è stato un “amore totalizzante” e che sebbene dopo abbia avuto altre storie “non sono mai stata innamorata allo stesso modo. Mario è un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche. Spesso è apparso per quello che non è. Comunque io ero piccola, avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”.

Il figlio l’hanno voluto e cercato entrambi, ma poi lui, dice “non lo voleva più” e racconta di un brutto episodio: “Andai a Londra e suonai al campanello di casa di Mario. Lui era dentro casa. Non mi aprì e chiamò la polizia. Ero distrutta. Oggi l’ho perdonato, ci sono voluti un po’ di anni, mi ha chiesto scusa”.

Pia Balotelli oggi

Oggi i rapporti tra i due sono sereni e si vedono spesso per la piccola Pia, che a 10 anni è bellissima come la mamma e ha alcuni tratti del papà. A Vero una felice Raffaella ha raccontato: “Abbiamo un bellissimo rapporto. Siamo molto sereni entrambi e questo ci aiuta tanto. L’equilibrio, l’accordo e l’intelligenza tra due genitori sono fondamentali per far crescere bene un figlio, è necessario non far pesare sui figli la propria situazione famigliare, loro non hanno colpa di nulla. Pia è felicissima, tranquilla, sa che il suo papà e la sua mamma la amano e le vogliono un bene immenso”.

E recentemente in occasione del decimo compleanno della bambina sui rispettivi profili dei genitori sono apparse le foto dei festeggiamenti, tutti assieme con una Pia sorridente e stupenda.