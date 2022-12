Ricordate Bucatino, Francesco Saverio Nozzolino, volto di Mediaset? Ecco oggi come si è ridotto

Personaggio reso famoso da alcune trasmissioni di Paolo Bonolis, vediamo Nozzolino oggi come è cambiato

Francesco Saverio Nozzolino è un personaggio reso noto da Paolo Bonolis. I suoi esordi risalgono al mitico programma Ciao Darwin, dove è stato ironicamente chiamato Bucatino per la sua stazza large, a dir poco. Visto il suo potenziale, il conduttore lo vuole poi anche nel suo Avanti un altro! dove Nozzolino entra a far parte del Minimondo con il nome di XXXL.

Qui Francesco esprime tutto il suo essere agghindato, nonostante la stazza, da aderentissime e coloratissime tutine; le domande che legge ai concorrenti poi sono sempre ambigue scatenando la sua risata irresistibile. Diventato famoso, oltre ad aver lanciato alcuni brani sempre zeppi di doppi sensi come quello dal titolo Mi piace la zucchina, è stato spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso come Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Francesco Saverio Nozzolino: il dramma

Sempre sorridente e allegro, Francesco Saverio Nozzolino nasconde, come spesso accade, il suo dolore dietro una corazza fatta di sofferenze passate. Ha raccontato lui stesso infatti dei drammi della sua vita, della non accettazione della sua omosessualità da parte del padre, del bullismo a causa del suo peso e soprattutto della perdita della cara mamma, avvenuta nel marzo 2011.

A Nuovo Tv ha confessato di essere aumentato molto di peso proprio a causa del lutto che lo ha colpito; ha detto della mamma: “Era cardiopatica e ha trascorso gran parte della sua vita passando da un ospedale all’altro. La sua salute è sempre stata cagionevole ed è peggiorata di anno in anno. Una domenica mattina di marzo del 2011 provò a telefonarmi. Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto a quella chiamata. Dopo mezz’ora arrivò la telefonata dell’ospedale che annunciava la sua morte“.

L’uomo ha solo 28 anni quando accade, e da allora si è rifugiato nel cibo passando dall’essere solo cicciottello a diventare decisamente obeso: “Solo mangiando riuscivo ad affrontare il mio dolore. Ero già cicciottello, ma giorno dopo giorno mi sono trovato a pesare quasi due quintali”.

Com’è oggi

Ma com’è diventato oggi Nozzolino? Vive a Sarno, paese della provincia di Salerno, tristemente noto per l’alluvione avvenuta diversi anni fa che ha spazzato via centinaia di vite, ed è spesso in viaggio lungo la Penisola per presenziare ad eventi.

Molte volte dalla D’Urso ha affermato di volersi mettere a dieta e fare l’operazione di bendaggio gastrico. Avrà tenuto fede ai suoi propositi? A giudicare dalle immagini sul suo profilo Instagram potremmo affermare che no, Francesco Saverio Nozzolino ha accantonato la dieta, ed è esattamente lo stesso di sempre.