Mara Venier, l’aspra malattia ha colpito anche lei: è successo in queste ore | Ecco come sta

Mara Venier e l’amara malattia entrata nella sua vita, ha colpito anche lei: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità

La sua simpatia e la professionalità hanno fatto di lei uno dei personaggi più amati della televisione italiana, che in molti soprannominano la Zia della Domenica. Il motivo? Per via della sua famosa trasmissione trentennale che accompagna il pubblico nella giornata di riposo, parliamo di Mara Venier. Con la sua Domenica In, raggiunge sempre un successo inaspettato e un ottimo indice di share da far invidia al pubblico. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare una malattia entrata improvvisamente nel suo corpo preoccupando i tantissimi fan che la seguono appassionati dei suoi show e della sua vita quotidiana.

Originaria di Venezia, Mara ha seguito le orme di suo marito che, trasferito nella Capitale ha cominciato a fare provini per il cinema e la tv. Anche la donna, così, viene scritturata in alcuni film di successo come Diario di un italiano, Zappatore e molte commedie all’italiana al fianco di Jerry Calà, allora suo compagno. Inoltre, la donna rifiuta diverse offerte da alcuni registi di calibro dell’epoca come Vittorio De Sica e Giorgio Strehler.

Dal 1993, invece, dopo aver condotto il famoso Cantagiro insieme a Fiorello, allora semisconosciuto, la donna diventa conduttrice del programma Domenica In insieme a Luca Giurato. Per volere degli amministratori Rai, la donna comincia a condurre il programma da solista. Da quei tempi, però, tantissime cose sono cambiate nel cuore del programma, anche se Mara ha sempre puntato sull’informare e intrattenere il pubblico come solo lei sa fare.

Nella scorsa edizione di Domenica In, ad esempio, ha posto come tema fondamentale della trasmissione, notizie sul Covid-19, invitando ospiti, scienziati, dottori esperti in materia per informare al meglio gli spettatori su tutta la questione della malattia e dei vaccini, aiutando anche tantissima gente “indecisa”. Purtroppo, però, oltre il fenomeno COVID, che non è ancora del tutto scomparso, in questo periodo a circolare senza sosta è proprio l’influenza di stagione. Proprio la splendida Mara ne sa qualcosa.

La malattia improvvisa di Mara Venier

Molto attiva sui social, Mara Venier ha fatto sapere ai suoi follower di aver beccato la malattia che sta circolando in giro proprio in questo periodo: non si tratta di Covid-19, bensì dell’influenza stagionale. A comunicarlo è stata proprio la diretta interessata tramite Stories Instagram, dove ha scritto: “Beccata! Raffreddore, tosse…va beh”

Come specificato, la donna non ha contratto il Covid-19, a differenza di suo marito Nicola Carraro che, qualche settimana fa ne è stato vittima anche se oggi tutto è andato per il meglio e il produttore è guarito.

Inoltre, la conduttrice ha fatto sapere ai suoi follower come procede la convalescenza che, pare non è delle migliori. La donna ha scritto: “Non va bene, non è covid ma è una mazzata terribile ragazzi… che pal*e”. Un fazzoletto a portata di mano, proprio la Regina della Domenica non ha nascosto di aver passato una giornata terribile per via dell’influenza. In molti sperano che la conduttrice guarisca per la puntata del 25 Dicembre di Domenica In, che sarà in onda nonostante il Santo Natale.