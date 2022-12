Antonella Clerici, la corsa in ospedale: “subito dentro in codice rosso” | Il ricovero d’urgenza

Antonella Clerici e il codice rosso che ha preoccupato parecchio i fan; una notizi terribile, ecco di cosa si tratta

Un lavoro super apprezzato dal pubblico e dai dirigenti e amministratori Rai che hanno subito colto il suo talento e la sua professionalità, garantendo un ottimo indice di share nei programmi da lei condotti: parliamo di Antonella Clerici. La donna viene definita la Reginetta del Mezzogiorno, per via dei suoi numerosi programmi culinari come lo storico La prova del cuoco e l’attuale E’ sempre mezzogiorno. Nonostante il suo lavoro invidiabile, la donna ha dovuto affrontare un ricovero d’urgenza che ha preoccupato moltissimo i fan.

L’esordio di Antonella è avvenuto nel ruolo di annunciatrice televisiva nel famoso programma Dribbling condotto da Gianfranco D’Angelo a cui fanno seguito anche altri come Semaforo Giallo, Circo Bianco (due varietà) e il famoso programma chiamato La domenica sportiva. Un talento indiscusso che ha portato la donna a raggiungere i risultati tanto attesi dalla rete e desiderate da lei stessa.

Nel 2000, invece, conduce il moto programma culinario La prova del cuoco fino al 2013, passato successivamente nelle mani di Elisa Isoardi, senza molto successo. Attualmente, la donna è al timone del noto show culinario E’ Sempre Mezzogiorno, dove, oltre le ricette culinarie vi sono momenti di intrattenimento, divertimento e riflessione. In passato la donna ha condotto anche il Festival di Sanremo e, proprio il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, ha parlato di un possibile ritorno sulle scene. La conduttrice, ovviamente, molto felice ha risposto: “Chissà ne riparleremo”.

Le gioie di Antonella Clerici sono state davvero molteplici, ma la conduttrice ha dovuto fare i conti anche con momenti molto dolorosi della propria vita che hanno cambiato la sua visione preoccupando moltissimo i fan.

Il dramma e il ricovero di Antonella Clerici: ecco cosa è successo

In una intervista rilasciata dalla conduttrice ai microfoni di OK Salute e Benessere, Antonella Clerici ha confessato di aver vissuto un momento doloroso della sua vita: ha rischiato addirittura di morire. Infatti, nel 2012, la conduttrice è stata trasportata con urgenza al pronto soccorso per via di una bruttissima reazione allergica.

Uno spavento davvero incredibile quello vissuto dalla donna che, per fortuna, grazie all’intervento immediato dei medici, è stato risolto per il meglio. La conduttrice rivelò: “Ho rischiato la vita per uno shock anafilattico. Avevo preso un antibiotico di nuova generazione, mi sono sentita soffocare e mi è venuto un prurito terribile all’orecchio sinistro, come se ci fosse dentro una bestia, mi si è gonfiato il viso”.

I medici, sin dal primo momento hanno somministrato un cortisone per placare lo shock anafilattico. Proprio la donna ha confessato: “Io ero lì sul lettino e pensavo che non sarei morta, perché era stupido morire”. Per fortuna questo è solo un lontano ricordo, oggi tutto è stato risolto nella maniera più limpida assoluta.