Veronica Gentili, struccata e senza luci della tv è realmente così: spunta il raro scatto

La bella conduttrice si mostra in uno scatto al naturale in tutta la sua bellezza, e quello che si vede lascia senza parole

Veronica Gentili negli ultimi anni si sta facendo apprezzare come conduttrice di diversi programmi; pubblicista, dopo un esordio al Fatto Quotidiano è anche opinionista in alcuni programmi televisivi finché nel 2018 approda al piccolo schermo con Stasera Italia e Stasera Italia Weekend.

Lo scorso anno poi ecco altre due importanti conduzioni, Buoni o Cattivi e Controcorrente. A TvBlog ha espresso il suo desiderio: “A livello di generi mi piacerebbe affrontare una conduzione di infotainment, sul modello di quello che in Italia è sempre stato Che Tempo Che Fa, un genere che unisca quell’ironia e quella leggerezza che probabilmente appartengono più al mio mondo lavorativo precedente a tematiche culturali, sociali e politiche”.

Veronica Gentili: la vita

Nella vita privata è molto riservata, sappiamo che è legata da circa 10 anni con Massimo ma non si è mai mostrata assieme a lui. Ne ha parlato di sfuggita a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha accennato ad una quotidianità fatta di piccole cose: “Massimo è fantastico, io non sono una donna di casa, ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo!”

E confessa: “Ogni tanto un litigio ci scappa, ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo. Il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. Lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv”.

La bellezza al naturale

Indubbiamente bella, colori scuri mediterranei, Veronica Gentili è nata a Roma nel 1982 e spesso prima della messa in onda dei suoi programmi, le fanno notare, si mostra in scatti sui social in tutta la sua prorompenza. Ma, afferma, non teme che il suo aspetto fisico possa influire in qualche modo nel suo lavoro.

Anzi, dichiara: “L’idea di attuare una negazione dell’estetica o di scegliere comunque un basso profilo l’ho sempre trovata un po’ rétro, molto poco femminista. Non credo che bisogna negare quello che si è fisicamente per essere più serie e più credibili. I post su Instagram servono sia per ricordare l’appuntamento sia magari per valorizzare qualcosa che mi è stato dato per la diretta”.

E sotto le telecamere la donna appare sempre curata, truccata e bellissima. Ma abbiamo scovato una foto che la ritrae al naturale, senza filtri, trucchi o luci. Ebbene, Veronica Gentili non ha bisogno di belletto, è bellissima così.