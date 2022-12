“Fuori immediatamente”: Alfonso Signorini disperato | Costretto a perdere la sua punta di diamante

Nella casa del GF Vip non mancano le polemiche. Alfonso Signorini non riesce più a gestire i concorrenti, un’edizione diventata scoppiettante per il pubblico a casa e del tutto ingestibile per la produzione e per il conduttore.

Non c’è affatto pace per Alfonso Signorini, questa stagione televisiva sta diventando per lui un pesante macigno. Molte le novità, le sorprese e i colpi di scena che attendono il pubblico da casa. Ma non solo: gli stessi personaggi continuano a creare caos all’interno della casa.

Alfonso Signorini, durante la lunga diretta del GF Vip, ha mandato in onda una clip in cui Ginevra, Giaele De Donà e Oriana Marzoli parlano alle spalle di Antonella Fiordelisi. Giaele, si è detta certa che basterebbe un cenno di Antonino per farla capitolare.

Antonella in riposta a Giaele, non ha fatto mistero di credere che invece di parlare costantemente di lei sarebbe stato meglio si fosse goduta un po’ di più Spinalbese. Signorini quindi ha chiesto a Ginevra di esprimere una sua opinione ma lei ha preferito restare in silenzio.

Successivamente il conduttore ha cercato in tutti i modi di far parlare Ginevra Lamborghini, che in questi giorni ha sempre tirato qualche battutina nei confronti di Antonella Fiordelisi. Tuttavia la ragazza ha continuato a preferire non dire niente per evitare polemiche.

La frase di Antonella Fioredelisi

Oriana Marzoli, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha preso le distanze da Antonella Fiordelisi a causa di alcuni screzi accaduti in precedenza. Per via di questa presa di posizione, l’influencer ha criticato la venezuelana con Antonino Spinalbese.

Antonella Fiordelisi ha dichiarato che il comportamento di Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli è stato corretto: «Lei ha esagerato, lui invece ha ceduto perché è un uomo e avrà degli ormoni… no?», queste le sue parole che hanno indignato il pubblico a casa e creato il caos sui social.

Si è acceso un forte dibattito nei confronti di Antonella, molti hanno contestato la sua affermazione considerandola di pessimo gusto e squallida. Tuttavia non è escluso che Alfonso Signorini decida di trattare l’argomento con la diretta interessata. Qualcuno ha scritto: “Questa ragazza ad ogni puntata deve sempre rendersi imbarazzante”, “Antonella ferma al Medioevo”. Un’ altro utente ha affermato in risposta alla gieffina: “Antonino è un uomo e ha gli ormoni”.