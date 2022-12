Luciana Littizzetto, il risveglio è una tragedia: ci hanno provato fino all’ultimo ma non c’è stato nulla da fare

Luciana Littizzetto e il brusco risveglio, questa volta purtroppo non ce l’ha fatta nel suo obiettivo: ecco di cosa si tratta

Il pubblico da sempre è sempre affascinato dalla simpatia e dall’ironia delle donne dello spettacolo, in particolare da Luciana Littizzetto, presenza fissa del programma di Fabio Fazio, Che Tempo che fa. Una donna che ha realizzato grandissime cose nel mondo dello spettacolo essendo un’artista completa, attrice, comica, cabarettista, doppiatrice, conduttrice radiofonica e televisiva, scrittrice e umorista. Ha partecipato a diverse fiction televisive e film sul grande schermo, tra cui possiamo ricordare Tutti giù per terra e Tre Uomini e una gamba. Nonostante la sua professionalità, questa volta il risveglio per l’artista non è stato dei migliori.

Inizialmente, la vita di Lucianina è dedicata prevalentemente alla musica, tanto che consegue il diploma in pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Torino, cominciando a collaborare con Gioventù Operaia occupandosi di musica e recensioni di film, con la solita ironia con cui oggi siamo abituati a conoscerla. Successivamente, consegue la laurea con una tesi in Melodramma, cominciando allo stesso tempo a frequentare un corso di recitazione al circolo Dravelli di Moncalieri, all’epoca diretta da Arnoldo Foà.

Proprio qui che nascono i primi spettacoli della donna come Lacrime, Sogni e Sesso, dove comincia ad esibirsi in alcuni teatri con altri cabarettisti genovesi. Il suo talento la porterà nel 1991 ad aggiudicarsi il premio Ettore Pratolini.

In alcune interviste rilasciate dall’artista, circa l’argomento della chirurgia plastica, ha sempre affermato di essere contraria affermando: “Mi fa un po’ paura correre tanti rischi per avere una faccia che non è più la tua: la morte non la freghi neanche col botulino. Curare il proprio look è sano, ma si può essere belli anche quando si è donne mature”. Nonostante la simpatia, questa volta la donna ha dovuto affrontare un brusco risveglio.

Il brusco risveglio di Luciana Littizzetto

Nonostante il grande talento e a professionalità assoluta di un’artista simpatica come Luciana Littizzetto, non sempre i risultati e i dati auditel ripagano il lavoro e la dedizione che ogni personaggio all’interno dello spettacolo compie. Questa volta, è toccato proprio a Lucianina che ha dovuto affrontare un brusco risveglioper quanto riguarda lo share.

Nel programma condiviso con Fabio Fazio, Che tempo che fa, la donna tanto amata dal pubblico ha raggiunto un indice bassissimo di share, battuto dal programma di Amadeus I soliti ignoti.

Nel dettaglio, Su Rai3 Che Tempo Che Fa, dalle 20:33 alle 22:21, ha tenuto in atto solo 2.414.000 spettatori pari al 12.3% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:26 alle 00:03, 1.590.000 spettatori pari all’11.8% contro su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon, in onda dalle 20:47 alle 23:47, che ha conquistato 3.183.000 spettatori pari al 18.6% di share.