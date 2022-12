Re Carlo III, arriva l’addio: “Mi dimetto” | Una tragedia per la corona Inglese

La notizia ha scioccato milioni di sudditi, che ora devono fare i conti con un Paese in subbuglio. Scopriamo insieme i dettagli.

Salito al trono solo alcuni mesi, la notizia in poco tempo ha fatto il giro del web. Era l’8 settembre quando il Principe Carlo assunse il ruolo di sovrano a seguito della morte della Regina Elisabetta, venuta a mancare all’età di 94 anni.

Una monarchia, la sua, durata 70 anni, festeggiati a Giugno con il Giubileo di Platino, dove si sono riuniti i vari membri della Royal Family, oltre a migliaia di sudditi che hanno affollato le vie di Londra. Durante il suo regno Elisabetta è stata un vero e proprio pilastro per milioni di persone, soprattutto nei periodi più brutti vissuti dal paese.

Le dimissioni

Dopo la morte della Regina, Carlo si è dovuto districare tra le varie problematiche che si sono venute a creare in famiglia, come le nuove scioccanti rivelazioni espresse da Meghan ed Harry nel nuovo documentario, uscito alcuni giorni fa su Netflix. Gli stessi inoltre sarebbero stati esclusi dall’eredità reale. Un vero e proprio colpo per i Duchi di Sussex, che nel 2020 hanno deciso di lasciare la Royal Family e trasferirsi a Los Angeles, città natale della Markle, Los Angeles.

Ma la coppia britannico-americana non è stato l’unico scossone che ha travolto la famiglia e in particolar modo il Re Carlo, il quale dalla morte della madre, si è fatto carico di molte più responsabilità non solo a livello personale ma anche professionale.

Infatti parte del suo lavoro consiste nel garantire la stabilità del governo britannico, che nell’ultimo periodo ha attraversato diversi imprevisti. Un’instabilità cominciata un paio di anni fa quando il Regno Unito ha deciso di lasciare l’Unione Europea. Questa scelta ha portato alle dimissioni del Primo ministro David Cameron, succeduto poi da Theresa May.

Anche quest’ultima poi si è dimessa in favore di Boris Johnson, rimasto in carica fino a Settembre 2022. Al suo posto poi è salita Liz Truss, l’ultima Primo ministro che la Regina ha incontrato prima di morire. La donna però è rimasta al potere solo 45 giorni, un vero e proprio record per il Regno Unito.

Cosi la Truss ha annunciato il suo addio: “Mi dimetto. Riconosco che non posso consegnare il mandato in base al quale sono stata eletta dal partito. Ho già avvertito il re rassegnando le dimissioni”. Quindi il Re Carlo, appena diventato sovrano, ha dovuto fare i conti con una situazione politica decisamente altalenante e precaria.